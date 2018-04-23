Standard & Poor's сделало новый прогноз украинской экономики и инфляции

Международное рейтинговое агентство S&P ожидает ускорения роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году до 3,1% с замедлением его до 2,9% в 2019-2021 годах.

Об этом говорится в сообщении агентства о подтверждении рейтингов страны, передает Интерфакс-Украина.

В предыдущем подобном сообщении от 10 ноября 2017 года S&P прогнозировало рост ВВП в текущем году на 2,6% с дальнейшим ускорением до 3% и 3,2% соответственно в 2019 и 2020 годах.

В отношении инфляции агентство незначительно ухудшило ее оценку на этот год – с 8,7% до 8,9%, но улучшило на два последующих – соответственно с 8% и 7,5% до 7,5% и 7%.

Ранее сообщалось, что S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B", с прогнозом "стабильный". Однако, агентство отметило слабость украинской экономики.

Напомним, что ранее Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, но ухудшил прогноз на 2019 до 3,3% (ранее прогнозировалось 4%).

Также международное рейтинговое агентство Fitch прогнозировало рост ВВП Украины на 3,2% в 2018 году. При этом, в 2019 году агентство прогнозирует рост на 3,7%.

Отметим, что ранее в МЭРТ заявляли, что рост ВВП Украины в 2017 году составил 2,2% против 2,3% за 2016 год.

Недавно Министерство экономического развития и торговли сообщило в консенсус-прогнозе про то, что рост ВВП Украины в 2018 году ожидается на уровне 3,2% при инфляции (декабрь к декабрю) 9,7%, в следующем году он незначительно замедлится до 3,1%, а в 2020 снова ускорится - до 3,3%.