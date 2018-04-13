Goldman Sachs спрогнозировал курс гривни

Аналитики инвестбанка отметили, что гривня взяла курс на укрепление уже с начала года

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривни и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$.

Соответствующий прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестбанка, передает Интерфакс-Украина.

Аналитики инвестбанка отметили, что гривня взяла курс на укрепление уже с начала года.Также отмечается, что в середине августе 2017 года аналитики Goldman Sachs прогнозировали рост курса гривни в перспективе трех месяцев до 25,3 грн/$, шести месяцев – до 25 грн/$, 12 месяцев и к концу 2018 года – до 24,8 грн/$.

Нацвалюта тогда находилась в нисходящем тренде, который наметился в начале апреля и продлился до конца лета. Гривня при этом укрепилась до 25,44 грн/$ с 27,18 грн/$.

В последние числа августа прошлого года гривня развернулась вниз. Тогда в Национальном банке Украины (НБУ) связывали соответствующий разворот со спекуляциями относительно ожидаемой осенью девальвации гривны и для сглаживания повышенной волатильности НБУ вынужден был несколько раз выходить на рынок с продажей валюты.

Тем не менее, курс гривни, за исключением некоторого периода в ноябре, продолжал снижаться и завершил 2017 год на отметке 28,09 грн/$, что на 3,9% ниже, чем годом ранее.

Отметим, что на пятницу, 13 апреля 2018 года, НБУ установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 25,98 грн/$.

Напомним, что прогнозный курс гривни на конец 2018 год в проекте закона О Государственном бюджете Украины на 2018 год, подготовленном Кабинетом министров Украины, составляет 30,1 грн/$.

Goldman Sachs Group — один из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющийся финансовым конгломератом, в кругу финансистов известен как The Firm, занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами.