Минфин и Минэкономики спрогнозировали курс доллара в 2019 году

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) и Министерство финансов Украины ожидают среднегодовой курс гривни в 2019 году на уровне 30,5 грн/$.

Соответствующий прогноз содержится в поданном на рассмотрение Кабинета министров 18 апреля проекте Основы направлений бюджетной политики, передает агентство Интерфакс-Украина.

Кроме того, авторы прогноза предупреждают, что заложенный в резолюции среднегодовой прогноз курса гривни в 2019 году и его снижение в 2020 году до 31,4 грн/$1 и в 2021 году 31,8 грн/$1 при отсутствии обоснования может сформировать негативные настроения в обществе и послать такой же сигнал бизнесу.

Напомним, что аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривни и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$.

Однако украинский бизнес считает, что обменный курс гривни к доллару США через 12 месяцев превысит 29 грн/$.

Прогнозный курс гривни на конец 2018 год в проекте закона О Государственном бюджете Украины на 2018 год, подготовленном Кабинетом министров Украины, составляет 30,1 грн/$.