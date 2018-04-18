Минфин и Минэкономики спрогнозировали курс доллара в 2019 году

1 комментировать
Среднегодовой курс гривни в 2019 году ожидается выше 30 грн/$
Фото: Cole Ewert via flickr

Среднегодовой курс гривни в 2019 году ожидается выше 30 грн/$

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) и Министерство финансов Украины ожидают среднегодовой курс гривни в 2019 году на уровне 30,5 грн/$.

Соответствующий прогноз содержится в поданном на рассмотрение Кабинета министров 18 апреля проекте Основы направлений бюджетной политики, передает агентство Интерфакс-Украина.

Кроме того, авторы прогноза предупреждают, что заложенный в резолюции среднегодовой прогноз курса гривни в 2019 году и его снижение в 2020 году до 31,4 грн/$1 и в 2021 году 31,8 грн/$1 при отсутствии обоснования может сформировать негативные настроения в обществе и послать такой же сигнал бизнесу.

Напомним, что аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривни и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$.

Однако украинский бизнес считает, что обменный курс гривни к доллару США через 12 месяцев превысит 29 грн/$.

Прогнозный курс гривни на конец 2018 год в проекте закона О Государственном бюджете Украины на 2018 год, подготовленном Кабинетом министров Украины, составляет 30,1 грн/$.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове