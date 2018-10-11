Нацкомиссия предупредила о росте тарифов на отопление и горячую воду

НКРЭКУ готовится поднять тарифы на тепло в связи с возможным повышением цен на газ

Новые тарифы на тепло могут быть установлены через месяц после повышения Кабинетом министров цены на газ для населения.

Об этом сообщила глава Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко в комментарии Українським новинам.

"Как только будет новая цена газа от Кабмина, мы инициируем процедуру пересмотра тарифов на тепло и теплоснабжение. С учетом открытого обсуждения, через месяц, новые тарифы будут установлены", – сказала она.

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Глава НКРЭКУ также отметила, что если правительство, к примеру, примет решение о повышении цены на газ в октябре, то обсуждение вопроса о повышении тарифов на тепло пройдет в ноябре и они будут установлены с 1 декабря.

Соответственно счета будут выставлены в январе 2019 года.

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Ранее в конце сентября Кабмин в очередной раз перенес повышение цен на газ для населения. Правительство продлило до 18 октября действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене.

Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу еще с июля 2017 года.

Миссия МВФ с 6 по 19 сентября этого года работала в Киеве.

По ее итогам Фонд сообщил о конструктивных дискуссиях с властями Украины относительно политики и реформ, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и роста, а также в отношении возможной финансовой помощи от Фонда в поддержку таких мероприятий. Обсуждения "продолжаются", сказал 20 сентября представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ, сообщил в свою очередь глава правления Нафтогаза Андрей Коболев. По его словам, с представителями миссии Фонда достигнута "принципиальная договоренность". Предполагается, что цена на газ будет доведена до уровня импортного паритета до 2020 года, то есть в течение двух лет. При этом Коболев отметил, что конкретные темпы повышения "еще обсуждаются".

Ранее СМИ сообщали, что новая договоренность предполагает повышение цены на первом этапе на 25% вместо ожидаемых ранее 50-60%.