Нацкомиссия предупредила о росте тарифов на отопление и горячую воду

Новые тарифы на тепло могут быть установлены через месяц после повышения Кабинетом министров цены на газ для населения.
Об этом сообщила глава Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко в комментарии Українським новинам.
"Как только будет новая цена газа от Кабмина, мы инициируем процедуру пересмотра тарифов на тепло и теплоснабжение. С учетом открытого обсуждения, через месяц, новые тарифы будут установлены", – сказала она.
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Глава НКРЭКУ также отметила, что если правительство, к примеру, примет решение о повышении цены на газ в октябре, то обсуждение вопроса о повышении тарифов на тепло пройдет в ноябре и они будут установлены с 1 декабря.
Соответственно счета будут выставлены в январе 2019 года.
Ранее в конце сентября Кабмин в очередной раз перенес повышение цен на газ для населения. Правительство продлило до 18 октября действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене.
Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу еще с июля 2017 года.
Миссия МВФ с 6 по 19 сентября этого года работала в Киеве.
По ее итогам Фонд сообщил о конструктивных дискуссиях с властями Украины относительно политики и реформ, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и роста, а также в отношении возможной финансовой помощи от Фонда в поддержку таких мероприятий. Обсуждения "продолжаются", сказал 20 сентября представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ, сообщил в свою очередь глава правления Нафтогаза Андрей Коболев. По его словам, с представителями миссии Фонда достигнута "принципиальная договоренность". Предполагается, что цена на газ будет доведена до уровня импортного паритета до 2020 года, то есть в течение двух лет. При этом Коболев отметил, что конкретные темпы повышения "еще обсуждаются".
Ранее СМИ сообщали, что новая договоренность предполагает повышение цены на первом этапе на 25% вместо ожидаемых ранее 50-60%.
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