Кабмин в очередной раз перенес повышение цен на газ для населения

Кабинет министров Украины продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене до 18 октября.

Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

Отметим, что Кабмин уже не первый раз откладывает повышение цен на газ. Так, в конце августа правительство продлило имеющиеся цены на газ еще на месяц - до октября.

Напомним, что в марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.

Сейчас Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу еще с июля 2017 года: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения к экономически обоснованному уровню. Повышение, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках.

Правительство пока отказывается повышать стоимость газа для граждан, аргументируя это тем, что сначала необходимо предусмотреть компенсаторы для бедных слоев населения.

В сентябре Украина договорилась с МВФ о плавном повышении цен на газ.

Позиция МВФ является достаточно жесткой, так как правительство Украины в 2017 году приняло решение о повышении газовых цен, что позволило получить очередной транш кредита МВФ. Однако впоследствии Кабмин в одностороннем порядке отказался от выполнения этого обязательства.