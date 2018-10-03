Кабмин принял решение о начале отопительного сезона в Украине

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Отопительный сезон начнется 15 октября
Фото: Львовский горсовет / Facebook

Отопительный сезон начнется 15 октября

Кабинет министров Украины принял решение о начале отопительного сезона в стране с 15 октября.

Такое решение правительство приняло на своем заседании 3 октября.

"Мы сегодня принимаем решение о начале отопительного сезона с 15 октября", – цитирует премьер-министра Владимира Гройсмана агентство Интерфакс-Украина, после чего решение было принято.

Гройсман также добавил, что важно смотреть не на календарные даты, а на текущую температуру.

"Для людей очень важно вовремя получить в своих домах горячую воду, тепло, и это все должно быть максимально оперативно", – подчеркнул он.

Напомним, что жители Киева находятся без централизованных поставок горячей воды уже несколько месяцев. Это связано с процессом передачи целостного энергетического комплекса Киева от частной компании Киевэнерго олигарха Рината Ахметова коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго.

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