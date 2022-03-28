Кто пострадал больше всего. Украинский ритейл из-за войны потерял треть торговых точек — инфографика 28 марта, 22:19 Цей матеріал також доступний українською Каждая третья торговая точка в Украине закрыта из-за российского вторжения и его последствий (Фото:ucsc.org.ua)

Количество работающих торговых объектов в Украине за месяц боевых действий сократилось на 29%.

Об этом свидетельствуют данные исследования Ассоциации ритейлеров Украины, проводившегося методом онлайн-опроса среди 97 владельцев и CEO торговых предприятий в период с 18 по 21 марта.

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По состоянию на 21 марта общее количество работающих торговых точек в Украине составило 9701 при общей численности 13 674.

В настоящее время закрыто 3973 торговых объекта, что связано с их полной или частичной физической утратой, отсутствием возможности поставлять товар, угрозой опасности для персонала и покупателей.

При этом из 71% открытых объектов 15−18% работают по ограниченному графику или несколько дней в неделю в связи с боевыми действиями. Остальные 52% действующих торговых объектов испытывают сложности с наличием товаров у производителей и их транспортной перевозкой, недостатком логистического персонала и персонала в магазинах.

Наибольшее количество закрытых объектов пришлось на ювелирный сегмент. В категории Jewellery приостановили работу 1119 точек, что составляет 85% отрасли. Количество открытых ювелирных магазинов — 194, они в основном работают на Западе Украины и в крупных городах, которые не находятся в зоне активных боевых действий.

Наибольшие потери в процентном измерении понесли индустрия развлечений и fashion-ритейл. Так, из 46 развлекательных центров и кинотеатров в настоящее время закрыто 40 или 87%. Продавцы одежды, обуви и модных аксессуаров вынужденно закрыли 72% магазинов, или 368 точек из 510. Такие цифры связаны с тем, что многие ТЦ и ТРЦ, где преимущественно находятся магазины известных брендов, сейчас закрыты, а в зонах активных боевых действий и оккупации — вообще повреждены или уничтожены (например, пострадали такие торгово-развлекательные центры как ТРЦ Nikolsky в Харькове, ТРЦ Fabrika в Херсоне, ТРЦ Retroville в Киеве и др.).

51% ритейла бытовой и цифровой техники также не работает. Кроме усложненной работы в зонах боевых действий существует проблема уничтожения некоторых складов, таких как в сети Фокстрот, а также резкое изменение спроса на разные категории товаров.

Приблизительно на треть уменьшилось количество магазинов в непродовольственном ритейле. Так, из 111 торговых точек по продаже строительных материалов остались открытыми только 76, а в сегменте товаров для дома, бытовой химии и косметики было закрыто 724 магазина или 27% отрасли.

В фармацевтическом сегменте было закрыто 625 аптек, что составило 16% отрасли, а продовольственный сегмент (мини-маркеты, супермаркеты) уменьшился на 580 точек (-17% отрасли). В продуктовом ритейле остро стоят вопросы наличия товаров и их логистики, особенно в зонах боевых действий, что затрудняет обеспечение торговых объектов в данных регионах. Проблем добавило и уничтожение врагом складских и производственных мощностей. Также закрытие торговых точек часто связано с оптимизацией торговых сетей, когда открытыми оставляют «базовые» магазины, а остальные магазины временно прекращают работу или используются в качестве складского помещения.

Инфографика: Асоціація рітейлерів України

Инфографика: Асоціація рітейлерів України

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