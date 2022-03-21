Проблемы с логистикой. Сильпо временно закрывает 22 магазина в Киеве — список 21 марта, 11:15 Цей матеріал також доступний українською Очередь в Сильпо в Оболонском районе Киева (Фото:НВ)

Сеть супермаркетов Сильпо с 21 марта временно закрывает 30 магазинов в Киеве, Киевской и Черниговской областях.

«В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки — мы сразу откроем магазины», — говорится в сообщении сети супермаркетов.

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22 магазина будут закрыты в Киеве, 6 магазинов — в Киевской и 2 — в Черниговской областях. Вот их список:

Киев

Антоновича, 165

Булгакова, 11

Вышгородская, 21

Героев Сталинграда пр-т, 8А

Дорогожицкая, 2

Жилянская, 107

Западынская, 15А

Коновальца, 26А

Магнитогорская, 1А

Малиновского, 34

Маяковского пр-т, 43/2

Милославская, 10А

Минский пр-т, 4А

Оболонский пр-т, 1Б

Оболонский пр-т, 36Б

Оленивская, 3

Воздухофлотский пр-т, 66

Радужная, 8 (закрыто с 20/03)

Скляренко, 17

Срибнокильская, 3Г

Чоколовский б-р, 8

Шептицкого, 4А

Киевская область

Борисполь Киевский шлях, 67

Бровары Киевская, 156

Васильков Грушевского, 19

Вита-Почтовая Звенигородская, 200Д

Славутич Привокзальная, 5

Софиевская Борщаговка Киевская, 1/102; Небесной Сотни пр-т, 24/83

Чернигов и область

Защитников, 9

Остер Хмельницкого, 54

В то же время, на этой территории продолжают работать 115 супермаркетов.

С полным и актуальным перечнем открытых магазинов Сильпо можно ознакомиться по этой ссылке.

Ранее в сети Сильпо заявляли о нехватке водителей для грузовиков.

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