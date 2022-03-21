Проблемы с логистикой. Сильпо временно закрывает 22 магазина в Киеве — список
Очередь в Сильпо в Оболонском районе Киева (Фото:НВ)
Сеть супермаркетов Сильпо с 21 марта временно закрывает 30 магазинов в Киеве, Киевской и Черниговской областях.
«В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки — мы сразу откроем магазины», — говорится в сообщении сети супермаркетов.
22 магазина будут закрыты в Киеве, 6 магазинов — в Киевской и 2 — в Черниговской областях. Вот их список:
Киев
Антоновича, 165
Булгакова, 11
Вышгородская, 21
Героев Сталинграда пр-т, 8А
Дорогожицкая, 2
Жилянская, 107
Западынская, 15А
Коновальца, 26А
Магнитогорская, 1А
Малиновского, 34
Маяковского пр-т, 43/2
Милославская, 10А
Минский пр-т, 4А
Оболонский пр-т, 1Б
Оболонский пр-т, 36Б
Оленивская, 3
Воздухофлотский пр-т, 66
Радужная, 8 (закрыто с 20/03)
Скляренко, 17
Срибнокильская, 3Г
Чоколовский б-р, 8
Шептицкого, 4А
Киевская область
Борисполь Киевский шлях, 67
Бровары Киевская, 156
Васильков Грушевского, 19
Вита-Почтовая Звенигородская, 200Д
Славутич Привокзальная, 5
Софиевская Борщаговка Киевская, 1/102; Небесной Сотни пр-т, 24/83
Чернигов и область
Защитников, 9
Остер Хмельницкого, 54
В то же время, на этой территории продолжают работать 115 супермаркетов.
С полным и актуальным перечнем открытых магазинов Сильпо можно ознакомиться по этой ссылке.
Ранее в сети Сильпо заявляли о нехватке водителей для грузовиков.
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