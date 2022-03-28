Плюс 29 супермаркетов. АТБ возобновила работу магазинов в Киеве, области и Харькове. 28 марта, 10:43 Цей матеріал також доступний українською АТБ открывает магазины в столичном регионе и Харькове (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Компания АТБ-Маркет возобновляет деятельность магазинов торговой сети АТБ в Киеве, Харькове и Киевской области.

Как сообщили в компании, в Киеве дополнительно открыто 11 магазинов, еще 10 — в Киевской области: в Борисполе, Яготине, с. Софиевская Борщаговка.

Общее количество действующих магазинов сети АТБ в Киеве составляет 45 торговых объектов.

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В Харькове дополнительно открыли 8 магазинов торговой сети АТБ. Общее количество действующих магазинов в городе сегодня составляет 45 торговых объектов.

«В условиях военной агрессии действующие магазины торговой сети АТБ работают в усиленном режиме. График их работы корректируется в соответствии с регионом и местоположением, а также с учетом обострения боевых действий. Некоторые магазины в городах, которые находятся в зонах непосредственных боевых действий, временно закрываются. Такие мероприятия компания предпринимает, чтобы предотвратить опасность для сотрудников и посетителей магазинов. При стабилизации ситуации они возобновляют свою деятельность», — сообщили в компании.

Информацию о действующих магазинах, которая ежедневно обновляется, можно найти по ссылке.

«Компания проводит почасовой мониторинг ситуации во всех регионах присутствия. Вводятся все необходимые меры по обеспечению магазинов торговой сети АТБ продуктами питания и товарами первой необходимости в максимальном объеме», — добавили в АТБ-маркет.

Общее количество открытых магазинов АТБ по Украине — 967. Компания не ведет хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях страны.

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