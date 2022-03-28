Спасти розничную торговлю. Бизнес-сообщество призывает освободить ритейл от уплаты за пользование недвижимостью 28 марта, 18:44 Цей матеріал також доступний українською Бизнес поддерживает отмену платы за пользование недвижимостью для представителей розничной торговли (Фото:naiukraine.com)

Европейская Бизнес Ассоциация призвала Верховную Раду принять за основу и в целом законопроект, освобождающий от уплаты за пользование недвижимостью представителей розничной торговли и операторов почтовой связи.

В Ассоциации отметили, что стабильная работа предприятий розничной торговли во время войны очень важна для обеспечения населения продуктами питания, лекарственными средствами и другими товарами первой необходимости. К тому же она способствует поддержанию занятости населения и бюджетных поступлений.

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«Одна из неотложных мер, направленная на поддержку отрасли ритейла, предусмотрена законопроектом № 7174 от 18 марта 2022 года, который в ближайшее время должна рассмотреть Верховная Рада. Этим законопроектом освобождаются на период военного положения от уплаты за пользование недвижимым имуществом (его частью) представители розничной торговли и операторы почтовой связи», — отметили в ЕБА.

Это послабление касается:

1) субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли:

— продуктами питания,

— лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения,

— средствами гигиены или бытовой химией;

2) операторами почтовой связи, осуществляющими приемку, выдачу (доставку) отправлений

кроме оплаты расходов наймодателя, которые наймодатель осуществил или должен будет осуществить за соответствующий период для внесения платы за землю, уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и уплаты стоимости коммунальных услуг.

Законопроектом предлагается установить, что указанные расходы возлагаются на нанимателя в качестве платы за соответствующий период пропорционально площади недвижимого имущества, которую он нанимает согласно договору — в случаях, если договором не предусмотрена обязанность нанимателя самостоятельно уплатить эти расходы полностью или частично.

«Эксперты ЕБА выражают свою поддержку этому законопроекту и призывают Верховную Раду принять его за основу и в целом. Так, компании-члены Ассоциации, представляющие отрасль ритейла, обращают внимание на то, что значительная часть их расходов приходится именно на уплату аренды имущества. Сейчас предприятия розничной торговли в некоторых регионах оказываются на грани выживания, что парализует их функционирование из-за системной убыточности и приводит к закрытию магазинов и торговых точек», — сказано в обращении Ассоциации.

Бизнес-сообщество надеется, что предложенное послабление поможет продержаться отрасли ритейла и обеспечить базовую деятельность на территориях, страдающих от боевых действий.

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