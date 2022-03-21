Совместные усилия. Украинские и европейские ритейлеры объединились ради гуманитарной помощи и налаживания поставок из ЕС 21 марта, 14:10 Цей матеріал також доступний українською Разгрузка гуманитарной помощи в Харькове (иллюстративное фото) (Фото:Харьковская ОГА)

Ассоциация ритейлеров Украины и Independent Retail Europe объявили о годовом партнерском соглашении о совместных усилиях по оказанию гуманитарной помощи Украине из Европы.

Как сообщили в Ассоциации ритейлеров Украины, Independent Retail Europe будет оказывать гуманитарную помощь Украине, помогать в налаживании поставок и решении других вопросов в ЕС.

Видео дня

Ассоциация ритейлеров Украины выступит посредником между украинским ритейлом и волонтерами, и европейскими партнерами.

«В это кризисное время, чтобы поддержать украинский народ, украинских медицинских работников и правительство Украины, мы сосредотачиваемся на том, что мы делаем лучше: распространяем товары людям», — заявили в Independent Retail Europe.

Европейские партнеры выразили однозначную поддержку и солидарность с Украиной и украинским народом: «Мы решительно осуждаем российское военное вторжение в суверенную европейскую страну. Мы приветствуем действия Европейской Комиссии, Европейского Совета, государств-членов и стран мира. Мы с Украиной».

Ранее сообщалось, что крупные украинские ритейлеры призвали международные компании закрыть бизнес в РФ.

Independent Retail Europe — европейская ассоциация независимых розничных торговцев в продовольственном и непродовольственном секторах.

Ассоциация ритейлеров Украины — профильное объединение игроков рынка розничной торговли и компаний, напрямую связанных с ритейлом. В число членов Ассоциации входит более 70 украинских и международных торговых компаний, в число партнеров — более 30 компаний-представителей B2B сферы и девелопмента.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.