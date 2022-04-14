«Часть сгорела или была разграблена». В Comfy рассказали, сколько магазинов сети продолжают работу 14 апреля, 11:05 Цей матеріал також доступний українською До начала войны сеть Comfy насчитывала 97 магазинов (Фото:Comfy / Facebook)

Из 97 магазинов cети электроники и бытовой техники Comfy на данный момент работают 67. В среду, 13 апреля, восстановил работу магазин в киевском ТРЦ Respublika Park.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом заявил гендиректор Comfy Игорь Хижняк, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы открыли 67 магазинов из 97, работавших по состоянию на 1 февраля 2022 года. За прошедшие две недели впервые после вторжения открылись магазины в Измаиле, Запорожье, Коростене, Коростышеве, Кривом Роге, Киеве и области. Заработал магазин в ТРЦ Respublika Park, хотим открыться и в других ТРЦ Киева», — сказал Хижняк.

Видео дня

По его словам, компания также старается открывать часть магазинов в Харькове, если это безопасно для сотрудников и клиентов.

«Нам удалось сохранить подавляющее большинство магазинов. Закрытыми остаются магазины в Донецкой, Луганской, Черниговской и Херсонской областях, частично в Запорожской, Сумской, Харьковской областях, Киеве и области. Над частью магазинов в этих регионах мы потеряли контроль — они были разграблены или сгорели», — рассказал Хижняк.

«Потери есть, и они значительны. Полностью оценить масштаб ущерба мы сможем только после того, как получим доступ ко всем активам и проведем инвентаризацию», — сообщил Хижняк.

Относительно компенсации ущерба, он отметил, что на сегодня нет понятного и прозрачного механизма компенсации убытков.

«Мы сегодня по сути лишь документально фиксируем убытки», — сообщил Хижняк.

Собственником сети Comfy является ООО Комфи Трейд (Днепр). Владельцем Комфи Трейд является компания Комфи Холдингс Лимитед (Кипр), конечными бенефициарами — Светлана Гуцул и Станислав Ронис.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.