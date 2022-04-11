Открыто менее половины магазинов. В JYSK рассказали о работе сети в условиях войны 11 апреля, 12:55 Цей матеріал також доступний українською До войны в Украине работали 85 магазинов сети JYSK (Фото:JYSK / Facebook)

По состоянию на понедельник, 11 апреля, в Украине работает менее половины магазинов JYSK.

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Об этом заявил исполнительный директор JYSK в Украине Евгений Иваница, сообщает Интерфакс-Украина.

«Не работают преимущественно магазины в городах Сумы, Чернигов, Киев, Харьков, Херсон, Новая Каховка, Мелитополь», — уточнил он.

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По словам Иваницы, говоря о работающих магазинах, учитываются особенности военного положения: открытые магазины часто закрываются в период комендантского времени, они не работают при объявлении воздушной тревоги, часть магазинов имеет дополнительный сокращенный рабочий график из-за ограничения количества персонала, который может обслуживать покупателей.

«Компания JYSK понимает свою важную гуманитарную функцию во время войны и открывает магазины там, где это безопасно, и там, где работники готовы работать и чувствуют себя в безопасности. Очень важно отметить, что безопасность работников и клиентов является приоритетом № 1 и ни на какие компромиссы JYSK не идет и никогда не пойдет», — заявил Иваница.

Статус магазина и график работы можно проверить по ссылке.

Сеть JYSK начала развиваться в Украине как b2c бизнес в 2004 году. По состоянию на декабрь 2021 года она представлена 85 магазинами, а также онлайн-магазином JYSK.ua.

На международном рынке сеть JYSK насчитывает более 3 тыс. магазинов в 50 странах, преимущественно в Европе. Она является частью датской семейной группы Lars Larsen Group.

Ранее сообщалось, что в JYSK приняли решение навсегда закрыть свои магазины в РФ.

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