Открыто менее половины магазинов. В JYSK рассказали о работе сети в условиях войны
До войны в Украине работали 85 магазинов сети JYSK (Фото:JYSK / Facebook)
По состоянию на понедельник, 11 апреля, в Украине работает менее половины магазинов JYSK.
Война России против Украины — главные события 12 апреля
Об этом заявил исполнительный директор JYSK в Украине Евгений Иваница, сообщает Интерфакс-Украина.
«Не работают преимущественно магазины в городах Сумы, Чернигов, Киев, Харьков, Херсон, Новая Каховка, Мелитополь», — уточнил он.
По словам Иваницы, говоря о работающих магазинах, учитываются особенности военного положения: открытые магазины часто закрываются в период комендантского времени, они не работают при объявлении воздушной тревоги, часть магазинов имеет дополнительный сокращенный рабочий график из-за ограничения количества персонала, который может обслуживать покупателей.
«Компания JYSK понимает свою важную гуманитарную функцию во время войны и открывает магазины там, где это безопасно, и там, где работники готовы работать и чувствуют себя в безопасности. Очень важно отметить, что безопасность работников и клиентов является приоритетом № 1 и ни на какие компромиссы JYSK не идет и никогда не пойдет», — заявил Иваница.
Статус магазина и график работы можно проверить по ссылке.
- 23 магазина и один склад разрушены. В Сильпо рассказали о потерях, перезапуске точек в Киеве и возобновлении доставки продуктов
- Потеряли 8 магазинов и центральный склад. Сеть Фокстрот из-за вторжения РФ работает на 60% возможностей
- Киевские ТРЦ возобновляют работу. ЦУМ и River Mall уже частично открыты, Lavina Mall та Mandarin Plaza — на подходе
Сеть JYSK начала развиваться в Украине как b2c бизнес в 2004 году. По состоянию на декабрь 2021 года она представлена 85 магазинами, а также онлайн-магазином JYSK.ua.
На международном рынке сеть JYSK насчитывает более 3 тыс. магазинов в 50 странах, преимущественно в Европе. Она является частью датской семейной группы Lars Larsen Group.
Ранее сообщалось, что в JYSK приняли решение навсегда закрыть свои магазины в РФ.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.