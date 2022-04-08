Киевские ТРЦ возобновляют работу. ЦУМ и River Mall уже частично открыты, Lavina Mall та Mandarin Plaza — на подходе
В киевском ЦУМе пока работает только точка выдачи интернет-заказов (Фото:ЦУМ / Facebook)
В столице возобновляют работу ЦУМ, River Mall, Lavina Mall и Mandarin Plaza.
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ЦУМ возобновил свою работу 6 апреля, пока работает только точка выдачи интернет-заказов Click&Collect, сообщила директор отдела аренды ЦУМ Галина Закревская агентству Интерфакс-Украина.
«Два дня назад запустили только интернет-магазин. Заказы отправляем, также можно самим физически их забрать в ЦУМе», — сказала она.
Зона выдачи заказов, с возможностью примерки, работает на втором этаже ежедневно, с 11:00 до 17:00. Паркинг в ЦУМе пока закрыт.
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Готовятся в ближайшее время к открытию и Lavina Mall и Mandarin Plaza.
«Занимаемся технической подготовкой и тоже будем открываться. Надеюсь, что на следующей неделе откроем Lavina Mall и Mandarin Plaza», — рассказал директор группы Mandarin Plaza Александр Черницкий.
По его словам, кроме продовольственных супермаркетов будут открыты и магазины одежды, в частности готовность возобновить работу подтвердил Helen Marlen.
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