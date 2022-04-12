Возобновили работу складов под Киевом. Сильпо заново откроет 18 магазинов в столице, Харькове и Чернигове 12 апреля, 19:08 Цей матеріал також доступний українською В ближайшее время в Киеве будут работать 80 супермаркетов Сильпо (Фото:НВ)

Сеть супермаркетов Сильпо частично запускает работу двух складов возле Киева, а также возобновит работу 18 магазинов в Киеве и области, Сумах, Чернигове, Харькове в ближайшие полторы недели.

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«В последние два дня мы частично запустили два склада возле Киева, так что поставки продуктов и ассортимент стали более стабильными. Плановая доставка товаров возобновлена уже в 20 городах», — заявили в сети супермаркетов.

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«В ближайшее время в Киеве будут работать 80 супермаркетов Сильпо, в Киевской области — 18, в Харькове — девять, в Сумах — три, в Чернигове — два», — добавили в сети.

С актуальным перечнем работающих магазинов и их графиком работы можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что Сильпо возобновила услугу по доставке и самовывозу продуктов. Как уточнили в сети, самовывоз доступен почти во всех открытых магазинах, кроме Славутича, Дружковки, Краматорска и Чернигова. Также внедрена дальняя доставка — в радиусе 40 км от Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска, Каменец-Подольского, Киева, Луцка, Ровно, Тернополя, Умани, Хмельницкого, Черновцов.

До начала российской агрессии в Украине работали 325 супермаркетов Сильпо в 60 городах. Сеть Сильпо входит в группу компаний Fozzy Group (также развивает оптовые гипермаркеты Fozzy Cash&Carry, магазины у дома Фора, дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты Біла ромашка, магазины персональной электроники Ringoo).

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