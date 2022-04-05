Потеряли 8 магазинов и центральный склад. Сеть Фокстрот из-за вторжения РФ работает на 60% возможностей

5 апреля, 21:03
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Из 170 магазинов сети Фокстрот в настоящий момент работает около 100 (Фото:Пресс-служба сети Фокстрот)

Из 170 магазинов сети Фокстрот в настоящий момент работает около 100 (Фото:Пресс-служба сети Фокстрот)

С начала вторжения РФ в Украину сеть магазинов Фокстрот потеряла восемь магазинов и центральный склад в Гостомеле — они были разграблены и уничтожены оккупантами.

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Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, завил СЕО Фокстрот Алексей Зозуля.

«С началом войны мы столкнулись с необходимостью приостановить работу там, где ведутся боевые действия. Восемь магазинов и центральный склад в Гостомеле, к сожалению, мы уже потеряли — они разграблены оккупантами и уничтожены. Но даже при этих вводных ежедневно открываются до 100 магазинов, что составляет 60% торговых площадей бренда», — рассказал Зозуля.

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По его словам, компании удалось достигнуть договоренностей с арендодателями насчет приостановки арендных платежей для закрытых магазинов, также ведутся переговоры с партнерами об арендных каникулах.

Зозуля добавил, что компромисс достигнут, в том числе, с руководством ТРЦ Sky Mall.

Кроме того, в апреле сеть планирует запустить новый склад площадью 3 тыс. кв. м в промышленной зоне Львова.

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По данным сети, среди товарных групп наибольшим спросом пользуются пауэрбанки, мелкая бытовая техника (микроволновки, электрочайники), стиральные машины, морозильные камеры, посуда. Также наблюдается отложенный спрос на смартфоны, ноутбуки.

«Это говорит о том, что клиенты в ожидании вероятного роста цен из-за роста курса валюты. При этом украинцы практически не покупают телевизоры, что логично из-за активной миграции населения», — пояснил Зозуля.

Фокстрот — одна из крупнейших торговых сетей по продажам электроники и бытовой техники в Украине. По состоянию на начало 2022 года в сеть входили 170 магазинов в 90 городах Украины и интернет-магазин.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Торговля Электроника Ритейл Бытовая техника Фокстрот Сеть магазинов Розничная торговля Война России против Украины

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