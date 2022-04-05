Потеряли 8 магазинов и центральный склад. Сеть Фокстрот из-за вторжения РФ работает на 60% возможностей 5 апреля, 21:03 Цей матеріал також доступний українською Из 170 магазинов сети Фокстрот в настоящий момент работает около 100 (Фото:Пресс-служба сети Фокстрот)

С начала вторжения РФ в Украину сеть магазинов Фокстрот потеряла восемь магазинов и центральный склад в Гостомеле — они были разграблены и уничтожены оккупантами.

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Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, завил СЕО Фокстрот Алексей Зозуля.

«С началом войны мы столкнулись с необходимостью приостановить работу там, где ведутся боевые действия. Восемь магазинов и центральный склад в Гостомеле, к сожалению, мы уже потеряли — они разграблены оккупантами и уничтожены. Но даже при этих вводных ежедневно открываются до 100 магазинов, что составляет 60% торговых площадей бренда», — рассказал Зозуля.

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По его словам, компании удалось достигнуть договоренностей с арендодателями насчет приостановки арендных платежей для закрытых магазинов, также ведутся переговоры с партнерами об арендных каникулах.

Зозуля добавил, что компромисс достигнут, в том числе, с руководством ТРЦ Sky Mall.

Кроме того, в апреле сеть планирует запустить новый склад площадью 3 тыс. кв. м в промышленной зоне Львова.

По данным сети, среди товарных групп наибольшим спросом пользуются пауэрбанки, мелкая бытовая техника (микроволновки, электрочайники), стиральные машины, морозильные камеры, посуда. Также наблюдается отложенный спрос на смартфоны, ноутбуки.

«Это говорит о том, что клиенты в ожидании вероятного роста цен из-за роста курса валюты. При этом украинцы практически не покупают телевизоры, что логично из-за активной миграции населения», — пояснил Зозуля.

Фокстрот — одна из крупнейших торговых сетей по продажам электроники и бытовой техники в Украине. По состоянию на начало 2022 года в сеть входили 170 магазинов в 90 городах Украины и интернет-магазин.

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