Торговля под огнем. Быстрее всех в Украине возобновляют работу ювелирные сети и магазины одежды 26 апреля, 19:31 Цей матеріал також доступний українською Украинские торговые сети оптимизируют работы из-за войны войны (Фото:Neil Hall / Reuters)

Количество работающих торговых объектов в Украине во время второго месяца войны увеличилось на 6% по сравнению с мартом.

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Как свидетельствуют данные исследования Ассоциации ритейлеров Украины*, общее количество работающих торговых объектов по состоянию на 21 апреля составило 11 744 при общем количестве 15 263 магазинов, работавших до начала полномасштабных военных действий.

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Положительную динамику в открытии торговых точек показали все сферы торговли, кроме продуктового ритейла. По сравнению с мартом количество закрытых мини-маркетов, супермаркетов и гипермаркетов в этом сегменте увеличилось на 3% (1117 закрытых торговых точек в апреле по сравнению с 978 точками в марте).

«Ритейлеры объясняют это тем, что сети сейчас оптимизируют свою работу. Увеличение доли закрытых магазинов с 21% до 24% продиктовано необходимостью оставить в работе только те объекты, где можно сформировать полноценный ассортимент, организовать своевременное пополнение запасов и иметь потребительский спрос. Второй важный фактор, который влияет на количество работающих магазинов — плата за аренду помещений, которая, несмотря на войну, осталась прежней», — пояснили в Ассоциации.

В других секторах ритейла зафиксировано постепенное возобновление работы. Больше всего в апреле в относительном измерении возобновили работу сети сектора jewelry, 85% магазинов которых в марте была закрыта. В настоящее время в сегменте работает 629 торговых точек против 194 в марте, что дало 33% положительной динамики.

Розничная торговля одеждой и обувью в апреле увеличила более чем в полтора раза количество точек, возобновивших свою работу. Их доля выросла с 28% до 46%. В абсолютных цифрах это выглядит как 234 открытых магазина в апреле против 142 открытых магазинов в марте.

Медленно возобновляется работа развлекательных центров, 87% которых не работало в марте, сейчас этот показатель несколько улучшился — до 72%.

Сектор торговли бытовой техникой и электроникой в марте имел 56% открытых торговых точек и постепенно нарастил их долю до 63% в апреле. Так, из 894 магазинов, работавших до полномасштабного вторжения, в настоящее время действует 559.

В категории non-food (товары для дома, химия, косметика) динамика открытия торговых точек составила 8%, сейчас работают 2155 торговых точек из 2652, то есть 81%. За месяц количество закрытых точек уменьшилось с 724 в марте до 497 в апреле.

Инфографика: Асоціація рітейлерів України

Инфографика: Асоціація рітейлерів України

*Исследование проводилось в период с 18 по 21 апреля 2022 года методом опроса более чем 90 компаний-членов Ассоциации ритейлеров Украины. В опросе приняли участие 92 торговых компании, деятельность которых охватывает все сегменты рынка.

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