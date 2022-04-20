Разрушили 846 тысяч «квадратов». Сколько украинских ТРЦ пострадали от обстрелов российских оккупантов 20 апреля, 14:28 Цей матеріал також доступний українською ТРЦ Retroville в Киеве, разрушенный российскими агрессорами вечером 20 марта (Фото:Александр Медведев / НВ)

По состоянию на 18 апреля из-за обстрелов российской армии в Украине пострадали 17 торговых центров общей площадью 846 тыс. кв. м.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Степень ущерба разная — от повреждений фасада до полностью уничтоженных зданий, сообщили в Украинском совете торговых центров.

Видео дня

По предварительным данным экспертов УСТЦ, общая стоимость восстановления поврежденных и разрушенных ТЦ составляет $248 млн.

Кроме того, есть данные о повреждениях на сумму $13,5 млн в шести торговых объектах, которые по классификации не относятся к ТЦ из-за малой площади.

Всего была получена информация о 324 ТРЦ. В ходе оценки повреждений консолидировались данные из открытых и локальных источников о пораженных объектах. В число пострадавших вошли торговые центры с повреждениями зданий. Если здание повреждено более чем на 50% - считали 100%. При этом оценивание повреждений происходило с помощью владельцев ТЦ и экспертов.

В исследовании не учитывались убытки ритейла (товар, оборудование); объекты, не являющиеся торговыми центрами по европейской классификации; упущенная выгода, а также расходы на получение средств для восстановления. Не учитывались и отдельные здания ритейлеров, если они не являются ТЦ (Эпицентр, Novus, АТБ и т. д. ).

УСТЦ — некоммерческая организация, объединяющая участников рынка торговой недвижимости страны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.