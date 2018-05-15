В Днепре определились с местом для строительства Hyperloop

Центр транспортных инноваций HypeUA выбрал место строительства тестовой площадки для Hyperloop в Днепре.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Провели второе заседание рабочей группы HypeUA. Определились с местом строительства тестовой площадки", - написал Омелян на своей странице в Facebook.

Строительство тестовой площадки планируется в рамках развития индустриального парка Innovation Forpost на Слобожанском проспекте - проекта, который внедряет Агентство развития Днепра.

По его словам, все усилия сейчас сконцентрированы на подготовке научной оценки и технической документации.

"Нами уже установлены хорошие контакты с компанией Virgin Hyperloop One и компанией DP World, которая занимается финансированием грузового направления этого проекта. Сейчас мы ждем техническое и научное обоснование от Национальной академии наук Украины", - отметил министр

Он отметил, что очень хотел бы, чтобы предприятия Днепропетровской области и других областей Украины "стали ключевыми поставщиками для пятого вида транспорта нового поколения, который только разрабатывается - системы Hyperloop".

Напомним, что в конце февраля Омелян заявил, что в Днепре планируется строительство тестовой площадки для внедрения в Украине сверхскоростного сообщения типа Hyperloop. Об этом он рассказал после подписания меморандума о создании Центра транспортных инноваций HypeUA. Глава Укроборонпрома Павел Букин предварительно оценил его стоимость в $3 млрд.

Руководитель проекта Александр Озеран отметил, что 1 км Hyperloop будет стоить $11-17 млн, а длина тестовой площадки составит 0,5 км.

При этом, премьер-министр Владимир Гройсман позже отметил, что реализация инициативы Hyperloop будет проходить без поддержки правительства Украины.

Hyperloop - проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 годах. американским венчурным капиталистом Илоном Маском. В настоящее время проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT. Скорость капсулы Hyperloop может превышать 600 километров в час.