Омелян назвал сроки запуска тестовой площадки Hyperloop

Омелян рассказал, когда в Украине может появиться тестовая площадка Hyperloop

Тестовую площадку украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop возможно будет запустить уже в 2019 году.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала Еспресо.TV.

"Мы для себя имеем следующую этапность. Сначала НАН Украины предоставит нам научное обоснование этого нового вида транспорта. Если оно будет достаточным, чтобы мы могли перейти к стадии технологической разработки и тестирования, нам необходимо получить официальное согласование Hyperloop One, собственно предприятия Илона Маска, и других компаний", - пояснил министр.

По его словам, только после этого можно переходить "к строительству тестовой площадки".

"В наших планах - это 2019", - подчеркнул он.

Вместе с тем, Омелян признал, что это большой проект, который требует "много усилий, много координации".

Напомним, что в конце февраля Омелян заявил, что в Днепре планируется строительство тестовой площадки для внедрения в Украине сверхскоростного сообщения типа Hyperloop. Об этом он рассказал после подписания меморандума о создании Центра транспортных инноваций HypeUA. Глава Укроборонпрома Павел Букин предварительно оценил его стоимость в $3 млрд.

Руководитель проекта Александр Озеран отметил, что 1 км Hyperloop будет стоить $11-17 млн, а длина тестовой площадки составит 0,5 км.

При этом, премьер-министр Владимир Гройсман позже отметил, что реализация инициативы Hyperloop будет проходить без поддержки правительства Украины.

Hyperloop - проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 годах. американским венчурным капиталистом Илоном Маском. В настоящее время проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT. Скорость капсулы Hyperloop может превышать 600 километров в час.