В Украине упали продажи автомобилей

В Украине в мае было продано 6494 новых легковых автомобилей, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем месяце. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост оказался вообще минимальным – 0,17%.

Об этом сообщает AUTO-Consulting.

В мае лидером была Toyota с показателем 12,5% рынка, но нарастить объем продаж ей также не удалось. А вот Renault добавила почти 10% к апрельскому результату. Третью позицию занял Hyundai. Также продажи наростили дилеры Kia на 25% и Ford на 42%.

При этом, резко упали продажи у Volkswagen, что дало шанс обойти его конкурентам. Причиной оказался скандал с сертификацией.

Кроме того, активизировались и продажи премиальных брендов. Так, BMW смогла на 24% повысить продажи на фоне стагнирующего рынка, но догнать показатели Audi ей пока не удалось.

Интерес к остальным премиум-брендам в мае был очень слабым. Совсем другая тенденция была в бюджетном сегменте. Тут, активно прибавляли в продажах Chery, Lada, Jac и даже ЗАЗ.

Также отмечается, что в последние месяцы украинский рынок новых легковых автомобилей демонстрирует затухающую динамику. Так, по итогам 5 месяцев объем реализации составил 32,2 тыс. авто, что лишь на 9% больше, чем годом ранее. Предполагается, что летом рост продаж может вообще прекратится.

Ранее сообщалось, что украинцы стали больше покупать новых легковых автомобилей. В апреле 2018 года украинский автопарк пополнили 6,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6% больше в сравнении с апрелем прошлого года.

Продажи новых коммерческих автомобилей в Украине выросли на 30%, до 1187 штук по итогам апреля в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года.