Продажи автомобилей для бизнеса выросли на треть

Продажи новых коммерческих автомобилей в Украине выросли на 30%, до 1187 штук по итогам апреля в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года.

Такие данные обнародовала ассоциация Укравтопром.

Лучший показатель продемонстрировали автомобили марки Citroen. За месяц регистрацию прошли 223 новых коммерческих автомобиля этой французской марки. Свой апрельский результат 2017 года Citroen увеличил в 8,6 раза.

Другая французская марка – Renault стала второй по объему реализации в Украине коммерческих авто. Апрельский спрос на автомобили Renault вырос на 12% до 191 шт.

Третье место досталось автомобилям марки Ford – 161 регистрация (+112% к апрелю 2017г.).

На четвертом месте Fiat, 97 новых машин которого пополнили коммерческий автопарк Украины. При этом от своего результата годичной давности Fiat отстал на 10 процентов.

Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, в активе которого 76 реализованных автомобилей (+65%).

Всего за период с января по апрель в Украине было реализовано 4060 новых коммерческих автомобилей. Таким образом, за четыре месяца 2-18 года спрос на новые коммерческие автомобили вырос почти на четверть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что украинцы стали больше покупать новых легковых автомобилей. В апреле 2018 года украинский автопарк пополнили 6,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6% больше в сравнении с апрелем прошлого года.