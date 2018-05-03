Украинцы стали больше покупать новые легковые автомобили

Больше всего украинцы покупали автомобиль Renault Duster, свой выбор на каком остановили 308 покупателей

В апреле 2018 года украинский автопарк пополнили 6,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6% больше в сравнении с апрелем прошлого года.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Лидирующую позицию на рынке занимает Toyota - украинцы приобрели 852 автомобиля этой марки. При этом, такой показатель Toyota снизился на 5%.

Второе место занял Renault. Эту марку выбрало 676 украинцев, что на 12% меньше чем в апреле прошлого года.

Volkswagen занял третью позицию в рейтинге прошлого месяца. Спрос на автомобили этой марки вырос на 70% против прошлогоднего апреля - автомобили этой марки выбрали 611 украинцев.

На четвертом месте - Hyundai, автомобили марки приобрел 441 украинец, что на 26% больше, чем в апреле 2017 года.

Замыкает пятерку лидеров рынка новых легковых автомобилей Nissan, спрос на автомобили этой марки в Украине вырос на 54% и составил 409 шт.

Также в апреле в ТОП-10 месяца вошли: Audi - 404 шт. (+ 64%); Skoda - 385 шт. (+ 7%) KIA - 298 шт. (-36%); Mazda - 296 шт. (+ 44%); Ravon - 251 шт. (+ 70%).

Больше всего украинцы покупали автомобиль Renault Duster, свой выбор на каком остановили 308 покупателей.

Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 26,1 тыс. легковых автомобилей, что на 12% больше, чем годом ранее.