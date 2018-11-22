В Борисполе рассказали, почему Украина не выиграет от лоукостеров

Международный аэропорт Борисполь не ждет от лоукостеров лавинообразного роста авиарынка.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Пока рано говорить о лавинообразном росте авиарынка Украины. Такой эффект возможен только при резком повышении платежеспособности населения", – считают в компании.

В то же время, по данным аэропорта, в текущих условиях динамика роста авиарынка будет умеренно положительной, но стабильной, поскольку кризисный рубеж был преодолен в 2014 году.

"На фоне медийного оптимизма по поводу расширения присутствия лоукостов мы, прежде всего, рады развитию бизнеса иностранных партнеров в Украине и развитию авиационного флота Wizz Air", – подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

В крупнейшей воздушной гавани Украины подчеркнули, что это обеспечит дальнейший рост авиаперевозок в/из Украины и создаст дополнительные стимулы для обеспечения украинских пассажиров доступными авиаперелетами.

В то же время, в аэропорту отметили, что Wizz Air предположительно может завести свою "дочку" в международный аэропорт Киев им.Сикорского, поскольку, принимая решение о развитии на авиарынке, авиакомпания исходит из взаимодействия с базовым аэропортом.

Напомним, что венгерский лоукостер Wizz Air планирует возобновить работу украинской "дочки" Визз Эйр Украина в 2019 году. Компания намерена инвестировать $2,5 млрд для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Днем ранее ирландский лоукостер Ryanair заявлял о планах за три-пять лет инвестировать в Украину $1,5 млрд, нарастив флот до 15 самолетов и пассажиропоток до 5 млн чел.

В то же время крупнейшая украинская авиакомпания МАУ сомневается в достаточном спросе на авиаперевозки в Украине для масштабной экспансии лоукостов.

Аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочные полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую – длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.