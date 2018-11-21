Wizz Air решил возобновить работу украинской дочки

Венгерский лоукостер Wizz Air планирует возобновить работу украинской дочки Визз Эйр Украина в 2019 году.

Об этом сообщает авиакомпания, передает Интерфакс-Украина.

"Визз Эйр Украина имеет целью получить лицензию украинского авиаперевозчика уже в следующем, 2019 году. В подтверждение нашей приверженности Украине и в ответ на высокий спрос потребителей Wizz готова в ближайшее время существенно увеличить объем инвестиций в страну. В том числе, речь идет о возобновлении работы нашей украинской дочерней компании Визз Эйр Украина, и здесь мы рассчитываем на необходимую поддержку от представителей украинской власти" – сказал генеральный директор Wizz Air Джозеф Варади.

Компания планирует инвестировать $2,5 млрд для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

"Эти самолеты будут поставлены на базы авиакомпании в Киеве и других регионах Украины. В результате запланированный объем перевезенных пассажиров составит 6 млн в год к 2025 году", - отметили в Wizz Air.

В компании отмечают, что возобновление полетов позволит расширить сеть лоукост-маршрутов в/из Украины.

Напомним, что Wizz Air закрыла украинскую дочку Визз Эйр Украина в 2015 году, продолжив обслуживание рейсов из страны венгерской авиакомпанией. Решение о закрытии украинской "дочки" в руководстве авиакомпании-лоукостера объяснили нестабильной ситуацией на востоке Украины и девальвацией гривни. Позже авиакомпания несколько раз отмечала возможность возобновления работы ее "дочки" после стабилизации ситуации и в случае роста спроса на авиаперевозки в стране.

Wizz Air в январе-октябре 2018 года перевезла на рейсах в/из Украины более 1,2 млн пассажиров, что в 2,1 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Wizz Air, крупнейший лоукостер в Центральной и Восточной Европе, выполняет рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus.

По итогам первых семи месяцев (январь-июль) 2018 года Wizz Air перевезла на украинском маршруте более 700 тыс. пассажиров, что вдвое превышает показатель прошлого года.

В этом году из Украины открыто 13 новых направлений, включая рейсы в Катовице, Гданьск, Дортмунд, Лондон Лутон, Лиссабон, Таллинн, Франкфурт, Берлин Шонефельд и Вену.