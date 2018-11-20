Ryanair анонсировал новые рейсы из Украины и билеты от €5

Ирландский лоукостер Ryanair планирует запуск новых рейсов. Стоимость билетов составит €5

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

Кроме того, Ryanair планирует за три-пять лет инвестировать в Украину $1,5 млрд, нарастив флот до 15 самолетов и пассажиропоток до 5 млн чел.

"Наша цель - за три-пять лет увеличить пассажиропоток до 5 млн пассажиров, что будет эквивалентно присутствию в Украине 15 наших самолетов и составит $1,5 млрд инвестиций. Мы надеемся, что наши самолеты будут размещены на территории Украины и будем надеяться, что будем летать из Украины именно как со своей базы", - заявил коммерческий директор компании Дэвид О'Брайен, передает Интефакс-Украина.

По его словам, сейчас основной проблемой, касающейся увеличения количества рейсов авиакомпании в Украину, является протекционистская политика на уровне Евросоюза со стороны Германии, Франции, Италии и Бельгии. Как только эта преграда будет преодолена, компания увеличит количество рейсов в/из Украины, добавил он.

Напомним, что 30 октября Ryanair выполнил первый из анонсированных ранее рейсов из аэропорта Львов. Им стал рейс Краков-Львов-Краков.

Ryanair осуществляет перелеты по 1,8 тыс. маршрутов в 210 аэропортов, расположенных в 34 странах.