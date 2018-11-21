МАУ рассказала, почему лоукостеры не будут успешными в Украине

МАУ сомневается в достаточном спросе на авиаперевозки в Украине

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) считает, что в Украине недостаточный спрос на авиаперевозки, поэтому приход в страну лоукостеров будет неуспешным.

Об этом заявил вице-президент МАУ по коммерции Сергей Фоменко, передает Интерфакс-Украина.

Показатели пассажиропотока свидетельствуют о недостаточно высоком спросе на перелеты из Украины, считает он.

Фоменко отметил, что крупные сетевые перевозчики – Lufthansa, Austrian Airlines, Turkish Airlines, LOT, Air France/KLM, British Airways, Qatar – на других рынках перевозят на своих рейсах больше трансферных пассажиров, чем прямых. Доля транзита постоянно растет и сегодня превышает 50%.

По его словам, в Украине также существует достаточный спрос на туристические поездки, однако он удовлетворяется чартерными рейсами, поскольку такие путешественники предпочитают отдыхать по системе "все включено".

При этом Фоменко назвал приход лоукостеров в Украину положительным моментом, потому что они помогут популяризовать Украину для иностранных туристов.

Отметим, что венгерский лоукостер Wizz Air планирует возобновить работу украинской "дочки" Визз Эйр Украина в 2019 году. Компания намерена инвестировать $2,5 млрд для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Ранее ирландский лоукостер Ryanair заявлял о планах за три-пять лет инвестировать в Украину $1,5 млрд, нарастив флот до 15 самолетов и пассажиропоток до 5 млн чел.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с 80 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городах мира. МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю.

В состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 26 среднемагистральных Boeing-737 NG. Базовым аэропортом является Международный аэропорт Борисполь.