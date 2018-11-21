МАУ рассказала, почему лоукостеры не будут успешными в Украине

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) считает, что в Украине недостаточный спрос на авиаперевозки, поэтому приход в страну лоукостеров будет неуспешным.
Об этом заявил вице-президент МАУ по коммерции Сергей Фоменко, передает Интерфакс-Украина.
Показатели пассажиропотока свидетельствуют о недостаточно высоком спросе на перелеты из Украины, считает он.
Фоменко отметил, что крупные сетевые перевозчики – Lufthansa, Austrian Airlines, Turkish Airlines, LOT, Air France/KLM, British Airways, Qatar – на других рынках перевозят на своих рейсах больше трансферных пассажиров, чем прямых. Доля транзита постоянно растет и сегодня превышает 50%.
По его словам, в Украине также существует достаточный спрос на туристические поездки, однако он удовлетворяется чартерными рейсами, поскольку такие путешественники предпочитают отдыхать по системе "все включено".
При этом Фоменко назвал приход лоукостеров в Украину положительным моментом, потому что они помогут популяризовать Украину для иностранных туристов.
Отметим, что венгерский лоукостер Wizz Air планирует возобновить работу украинской "дочки" Визз Эйр Украина в 2019 году. Компания намерена инвестировать $2,5 млрд для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.
Ранее ирландский лоукостер Ryanair заявлял о планах за три-пять лет инвестировать в Украину $1,5 млрд, нарастив флот до 15 самолетов и пассажиропоток до 5 млн чел.
Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.
Авиакомпания соединяет Украину с 80 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городах мира. МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю.
В состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 26 среднемагистральных Boeing-737 NG. Базовым аэропортом является Международный аэропорт Борисполь.
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