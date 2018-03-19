Укртелеком окончательно отсудил у украинского ведомства 6 млн грн

Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда Украины признал законным взыскание с Государственной службы специальной связи и защиты информации 5,6 млн грн в пользу Укртелекома за услуги правительственной связи.

Об этом говорится в решении коллегии судей кассационного суда, передают Українські Новини.

В июне 2017 года Хозяйственный суд Киева в полной мере удовлетворил иск Укртелекома, а в декабре 2017 года суд отклонил апелляцию Гоcспецсвязи. В марте текущего года Верховный Суд также отклонил кассацию Госcпецсвязи.

Верховный Суд установил, что ответчик в нарушение норм действующего законодательства надлежащим образом не выполнил взятые на себя обязательства по оплате стоимости оказанных Укртелекомом телекоммуникационных услуг, в связи с чем у него возникла задолженность перед истцом в размере 5,6 млн грн.

Задолженность образовалась за предоставленные телекоммуникационные услуги за пределами заключенных между сторонами договоров за период с 1 марта 2014 по 31 декабря 2014 года.

В задолженность входит 2,9 млн грн за услуги по предоставлению в платное пользование на постоянной основе выделяемых некоммутируемых аналого-цифровых, цифровых и телеграфных каналов электросвязи, Ethernet-соединений. Кроме того, задолженность включает 2,7 млн грн за услуги по обеспечению правительственной связью высших должностных лиц государства во время их пребывания за пределами страны.

При этом Госспецсвязи и Генеральная прокуратура в суде заявляли о незаконности начисления данной задолженности. Они утверждали, что акты сдачи-приемки оказанных услуг за спорный период (март-декабрь 2014 года) составлены и подписаны истцом в одностороннем порядке и содержат ссылки на несуществующий договор.

Верховный Суд отклонил эти доводы и постановил выплатить Укртелекому 5,6 млн грн.

Укртелеком - монополист на украинском рынке фиксированной связи. Также компания является крупнейшим в стране интернет-провайдером.

Напомним, в 2011 году, когда президентом был Виктор Янукович, Укртелеком выкупил единственный участник торгов – компании ЕСУ, которым владела австрийская компания EPIC. Новый владелец крупнейшего фиксированного оператора заплатил за 92,8% акций номинальную цену, 10,6 млрд грн. СКМ Рината Ахметова приобрела ЕСУ через два года после тендера.

19 октября 2017 года хозяйственный суд Киев вынес решение о расторжении приватизационного договора между Фондом государственного имущества Украины и ЕСУ (дочерняя компания СКМ, владелец 92,79% акций оператора) по Укртелекому.

ЕСУ подала апелляцию на это решение и подчеркнула, что комиссия ФГИ неоднократно проверяла и подтверждала выполнение соответствующих приватизационных обязательств, за исключением последней проверки, которая состоялась с заметным нарушением сроков (с мая 2016 года по февраль 2017 года).

В свою очередь, глава ФГИ Виталий Трубаров заявил, что по итогам проверки в феврале 2017 года было установлено невыполнение инвестиционного плана, который предусматривал внесение в течение пяти лет средств в сумме не менее $450 млн.

Кроме того, 14 ноября Высший хозяйственный суд признал законным арест 92,8% акций Укртелекома по иску Государственного экспортно-импортного банка (Укрэксимбанк).

22 декабря ФГИ обратился в суд с просьбой начать принудительный возврат Укртелекома в собственность государства

Киевский апелляционный хозяйственный суд Киева 12 декабря 2017 года отклонил апелляционную жалобу компании ЕСУ на решение суда нижестоящей инстанции, принятое по иску Фонда госимущества, о расторжении заключенного в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договора купли-продажи 92,7% Укртелекома.

Отметим, что народный депутат Сергей Лещенко провел расследование и установил, что к приватизации Укртелекома имели отношение Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин.

Кроме того, в конце февраля 2018-го Высший хозяйственный суд отказал ФГИ в аресте всего имущества Укртелекома.