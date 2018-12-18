Укрпочте разрешили использовать SMS-сообщения Сегодня, 13:32 239 Цей матеріал також доступний українською Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины Фото: Укрпошта/Facebook

Кабинет Министров разрешил Укрпочте использовать SMS-сообщения для информирования пользователей о поступлении почтовых отправлений, сообщают Українськi Новини.

Согласно решению Кабмина, Укрпочте разрешено использование SMS-сообщения и Интернет для оповещения своих клиентов, внедрение новых способов доставки почтовых отправлений, в том числе, с использованием абонентского ящика.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность. Сеть компании насчитывает 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. человек, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.

В 2017 году Укрпочта получила 203 млн грн убытка и увеличила чистый доход на 19,6% – до 5,5 млрд грн в сравнении с 2016 годом.

10 октября 2018 года Кабинет министров Украины утвердил наблюдательный совет Укрпочты в составе семи членов - пятерых независимых членов и двоих представителей государства.

Главой наблюдательного совета Укрпочты был избран бельгиец Бенуа Плеска