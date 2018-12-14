Набсовет Укрпочты возглавил бельгиец Плеска Сегодня, 15:59 69 Цей матеріал також доступний українською Бенуа Плеска (на переднем плане) стал главой наблюдательного совета Укрпочты Фото: mtu.gov.ua

14 декабря во время первого заседания наблюдательного совета Укрпочты ее главой был избран бельгиец Бенуа Плеска (Benoit Pleska).

Об этом сообщается на сайте Укрпочты.

Бенуа Плеска получил степень магистра по управлению персоналом в Стэнфордском университете и имеет более 20 лет опыта работы на управленческих позициях и как член и председатель правления в международных компаниях в Восточной и Западной Европе, в том числе в Украине.

В частности, он был членом правления Danone и внедрял многочисленные процессы, направленные на повышение прозрачности деятельности компании и занимался финансовой реструктуризацией компании Holcim.

Плеска также провел несколько крупных сделок по слиянию и поглощению и привлечения финансирования на румынском рынке как партнер BBV Capital. Он имел и опыт работы в Национальной почтовой службе Румынии, в которой в то время работало 29 тысяч сотрудников. В частности, готовил компанию к приватизации, руководил процессом финансовой реструктуризации ее долгов.

Во время собрания наблюдательного совета Укрпочты были также сформированы комитет по аудиту, главой которого избрали Якуба Карновски, комитет по вопросам назначений и определения вознаграждения должностным лицам общества, главой которого избрана Оксана Волчко, комитет по цифровой трансформации, главой которого избран Александр Озеран, комитет по почтовой логистики и посылках, главой которого избран Йон Салювеер.

Напомним, 10 октября 2018 года Кабинет министров Украины утвердил наблюдательный совет Укрпочты в составе семи членов - пятерых независимых членов и двоих представителей государства.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления, компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность. Сеть компании насчитывает 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. человек, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.