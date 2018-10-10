Укрпочта получила новый наблюдательный совет

Кабинет министров Украины утвердил наблюдательный совет Укрпочты в составе семи членов - пять независимых членов и двух представителей государства.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко на своей Facebook-странице.

"Пять независимых членов наблюдательного совета были отобраны Комитетом по назначениям с 20 кандидатов-финалистов, которые вошли в short-list. Всего в short-list попали 4 украинца, 5 поляков и по одному представителю от Румынии, Бельгии, Чехии, Греции, Италии, Эстонии, Дании, Германии, Нидерландов, а также США и Великобритании", - написал он.

Так, независимыми экспертами правительством назначен Бенуа Плеск, который работает менеджером в бельгийской FMCG, был членом правления Danone; Иона Салювеер с опытом в эстонском почтовом операторе Omniva; Якуб Карновского с опытом работы в области финансов, промышленности и инвестиций; Томе Дженсен с опытом в международной корпорации Bunge; Оксана Волчко с многолетним опытом в Raiffeisen Bank Aval.

Представителями назначены Александр Озеран, генеральный директор Директората государственной политики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте и услуг почтовой связи Мининфраструктуры и Юрий Тустановский, руководитель патронатной службы Первого вице-премьер-министра.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность. Сеть компании насчитывает 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. человек, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.