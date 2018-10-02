США первыми в мире запустили сеть 5G

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В США заработала первая в мире сеть 5G

В США заработала первая в мире сеть 5G

Оператор Verizon запустил первую в мире коммерческую сеть 5G, которая доступна жителям Хьюстона, Индианаполиса, Лос-Анджелеса и Сакраменто.

Об этом пишет The Verge.

Отмечается, что ключевым изменением станет то, что роутеры будут раздавать WiFi не от сетевого кабеля, а от ближайшей сотовой базовой станции.

Скорость, которая обеспечивается новой сетью, сопоставима с проводным интернетом - 300 Мбит/секунду. При этом максимальная заявленная скорость составляет 1 Гбит/секунду.

Новая мобильная сеть оператора базируется на собственном стандарте 5G TF. Использоваться он будет до тех пор, пока не будет утвержден общепринятый стандарт 5G NR.

Вслед за США 5G должны запустить в Южной Корее - там три компании готовятся представить новые модемы.

Напомним, что в конце сентября 2017 года шведско-финский телекоммуникационный холдинг Telia Company совместно с компаниями Ericsson и Intel протестировал первую в Европе публичную сеть 5G.

В августе 2018 года один из крупнейших мобильных операторов Украины – компания lifecell развернула виртуализированную сеть в партнерстве с международным системным интегратором Odine Solutions и компанией Affirmed Networks.

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