Ryanair задумался об открытии представительства в Украине - СМИ

Ирландский лоукост-перевозчик Ryanair запустит рейсы из Украины в октябре, а в случае, если деятельность авиакомпании будет успешной, следующим шагом станет открытие представительского офиса в Украине.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на близкие к переговорному процессу источники.

"Если все "взлетит", и компания будет успешно работать, то следующим шагом будет открытие представительского офиса в Украине", - сказал собеседник агентства.

В Борисполе ожидают прирост пассажиропотока не менее чем на 100 тыс. человек, отметил источник. Всего в аэропорту прогнозируют годовой прирост пассажиропотока около 20%.

Он добавил, что в новом соглашении "перевозчик получил равные условия для начала работы в аэропорту Борисполь". В прошлом году из-за срыва переговоров с ним авиакомпания отказалась от планов по Украине.

Ранее в системе ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair появились новые маршруты в графике и время отправления и прибытия из Украины в польские города. Известно также, что компания запустит 15 рейсов - из Киева и Львова в другие города Европы.

Как известно, премьер-министр Владимир Гройсман 20 марта заявил, что ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair успешно завершила переговоры с Международным аэропортом Борисполь и Министерством инфраструктуры. Ожидается, что к концу недели соглашение с Ryanair будет подписано.

Напомним, что министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал приход Ryanair в 2018 году с 200-процентной гарантией. "Будет в следующем году - 200%", - заявлял он в декабре, комментируя возможный приход Ryanair.

Кроме того, министр заявил, что до конца января украинцы услышат обнадеживающий информацию о приходе на отечественный авиационный рынок ирландского лоукостера Ryanair. 13 февраля он заявил, что Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 года.

15 февраля, Ryanair подтвердил информацию о начале полетов в Украину осенью 2018 года. Впоследствии в авиакомпании рассказывали, что Ryanair начнет выполнять полеты на украинском рынке с маршрута в Киев, а через некоторое время во Львов.

Напомним, 10 июля 2017 Ryanair после длительных переговоров отменил планы по выходу на авиарынок Украины. Авиаперевозчик объяснил такое решение разногласиями с руководством Борисполя, которое отказалось выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины договоренности.

В свою очередь гендиректор Борисполя Павел Рябикин обвинил лоукостер Ryanair в незаконных требованиях. Также он заявлял, что из-за ультиматума Ryanair аэропорт может понести убытки в 2 млрд грн.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Владимир Емельян заявил, что в отказе Ryanair запланированного входа в Украине должен также и крупнейший авиаперевозчик страны - авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ).