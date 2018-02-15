Ryanair подтвердил выход на украинский рынок осенью

В компании заявили об обязательных полетах из Украины в Польшу

Ирландский лоукостер Ryanair подтвердил информацию о начале полетов в Украину осенью 2018 года.

Об этом сообщил главный сотрудник по правовым вопросам и секретарь авиакомпании Ryanair Юлиуш Коморек, передает Fly for Free.

"Это настоящая дата, и я надеюсь, что это произойдет. На данный момент детали соглашения обсуждаются", - сказал Коморек.

Кроме того, он отметил, что обязательно будут полеты из Украины в Польшу, также обсуждаются другие направления.

Ryanair - ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Обслуживает свыше 1,6 тыс. направлений между 180 аэропортами в 28 европейских странах и Марокко, совершая более 1,6 тыс. рейсов в сутки. Основной аэропорт-хаб для авиакомпании - лондонский Станстед. Наиболее загруженным и прибыльным рейсом авиакомпании является маршрут Лондон-Дублин.

Ранее сообщалось, министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал приход Ryanair в 2018 году с 200-процентной гарантией. "Будет в следующем году - 200%", - заявлял он в декабре, комментируя возможный приход Ryanair.

Кроме того, министр заявлял, что до конца января украинцы услышат обнадеживающую информацию о приходе на отечественный авиационный рынок ирландского лоукостера Ryanair.13 февраля, он заявил, что Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 года.

Напомним, 10 июля 2017 года Ryanair после длительных переговоров отменила планы по выходу на авиарынок Украины. Авиаперевозчик пояснил такое решение разногласиями с руководством Борисполя, которое отказалось выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины договоренности.

В свою очередь гендиректор Борисполя Павел Рябикин обвинил лоукостер Ryanair в незаконных требованиях. Также он заявлял, что из-за ультиматума Ryanair аэропорт может понести убытки в 2 млрд грн.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Владимир Омелян заявил, что в отказе Ryanair запланированного входа в Украине виновен также и крупнейший авиаперевозчик страны - авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ).