Омелян анонсировал возвращение Ryanair в Украину осенью

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Презентация авиарейсов состоится в течение двух месяцев

Презентация авиарейсов состоится в течение двух месяцев

Ирландский лоукостер Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 года.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью Громадському.

"Формально осталось довести процедуру до конца", - сказал он.

Министр также добавил, что презентация авиарейсов состоится в течение двух месяцев. Лоукостер начнет летать в Борисполь и Львов.

Ryanair - ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Обслуживает свыше 1,6 тыс. направлений между 180 аэропортами в 28 европейских странах и Марокко, совершая более 1,6 тыс. рейсов в сутки. Основной аэропорт-хаб для авиакомпании - лондонский Станстед. Наиболее загруженным и прибыльным рейсом авиакомпании является маршрут Лондон-Дублин.

Ранее Омелян анонсировал приход Ryanair в 2018 году с 200-процентной гарантией. "Будет в следующем году - 200%", - заявлял он в декабре, комментируя возможный приход Ryanair.

Позже министр заявлял, что до конца января украинцы услышат обнадеживающую информацию о приходе на отечественный авиационный рынок ирландского лоукостера Ryanair.

 

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