Рожковой разрешили вернуться к работе в НБУ

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В НБУ заявили, что решение районного суда фактически блокировало его деятельность и создавало угрозы для обеспечения стабильности национальной денежной единицы.
Фото: НБУ / Facebook

В НБУ заявили, что решение районного суда фактически блокировало его деятельность и создавало угрозы для обеспечения стабильности национальной денежной единицы.

Апелляционный суд Киева удовлетворил иск Национального банка Украины (НБУ) об отмене определения Дарницкого райсуда Киева об ограничении полномочий заместителя главы НБУ Катерины Рожковой.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

В регуляторе отмечают, что решение полностью соответствует законодательству Украины.

"Решение районного суда фактически блокировало деятельность НБУ и создавало угрозы для обеспечения стабильности национальной денежной единицы. Более того, оно создавало опасный прецедент для работы всех органов государственной власти в Украине. Поэтому мы приветствуем правосудное решение Апелляционного суда города Киева, который ожидаемо отменил решение Дарницкого районного суда", - отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Украины Виктор Григорчук.

Напомним, что 25 апреля 2018 году народный депутат Игорь Луценко сообщил, что суд по его иску отстранил Екатерину Рожкову от должности заместителя председателя Национального банка Украины.

В тот же день, НБУ обжаловал в апелляционном порядке судебное определение об отстранении Екатерины Рожковой от выполнения полномочий заместителя главы регулятора.

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