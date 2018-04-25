Суд отстранил Рожкову от должности замглавы Нацбанка

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Катерину Рожкову отстранили от должности
Фото: пресс-служба НБУ

Катерину Рожкову отстранили от должности

Дарницкий районный суд отстранил от должности заместителя председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерину Рожкову по иску депутата Игоря Луценко.

Об этом нардеп сообщил своей Facebook-странице, ссылаясь на определение суда.

"Заявление истца народного депутата Украины Луценко Игоря Викторовича удовлетворить - в качестве обеспечения иска: запретить Рожковой Катерине Викторовне участвовать в работе и заседаниях правления Национального банка Украины, а также запретить совершать и/или выполнять все и любые действия, связанные с выполнением и/или осуществлением полномочий заместителя председателя Национального банка Украины и/или любую другую деятельность в должности заместителя главы НБУ", - говорится в документе.

Отмечается, что запрет действует до разрешения спора по существу.

Решение суда вступает в силу с момента оглашения – 26 декабря 2017 года – и подлежит немедленному исполнению. При этом в реестре судебных решений указано, что документ был зарегистрирован 28 марта 2018 года, а опубликован – 30 марта.

Напомним, что в начале сентября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро допросило Рожкову по делу о злоупотреблениях чиновников НБУ.

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