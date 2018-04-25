НБУ обжаловал отстранение Рожковой

Национальный банк Украины (НБУ) обжаловал в апелляционном порядке судебное определение об отстранении Екатерины Рожковой от выполнения полномочий заместителя главы регулятора.

Об этом на запрос НВ Бизнес сообщили в пресс-службе НБУ.

"НБУ обжаловал определение суда в апелляционном порядке (сегодня, 25 апреля 2018 года, была подана апелляция)", - отметили в Нацбанке, добавив, что регулятор считает его "незаконным, принятым с нарушением целого ряда законодательных актов и создающим опасный прецедент по блокированию работы органов государственной власти".

Что касается собственно отстранения Рожковой от должности, в пресс-службе подчеркнули, что Национальный банк не получал от Дарницкого районного суда г.. Киева никаких решений по этому вопросу, поэтому "таким образом не имеет никаких оснований для принятия каких-либо ответных мер".

В НБУ отмечают, что о наличии иска и вынесения судом указанного определения "Национальному банку стало известно из открытых источников".

"Национальный банк будет рассматривать вопрос о выполнении определения после его получения от суда", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, добавили в НБУ, в ближайшее время регулятор подаст в Высший совет правосудия и правоохранительные органы заявления "с целью осуществления проверки действий судьи на наличие в них признаков дисциплинарного проступка и признаков совершения преступления соответственно".

Напомним, накануне народный депутат Игорь Луценко сообщил, что суд по его иску отстранил Екатерину Рожкову от должности заместителя председателя Национального банка Украины.