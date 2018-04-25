Звуковое дело. Суд лишил замглавы Нацбанка права подписи на основании прослушанных записей

Прецедент, скорее всего, используется в политических целях и может привести к судебной вакханалии в стране.

Дарницкий районный суд Киева запретил заместителю главы Национального банка Украины Катерине Рожковой исполнять свои служебные полномочия.

Основанием для такого решения стал иск народного депутата от партии Батькивщина Игоря Луценко. Он уже давно пытается привлечь не только Рожкову, но и бывшую главу НБУ Валерию Гонтареву к ответственности за то, что они якобы "принимали в НБУ решения в интересах банков в нарушение антикоррупционного законодательства".

"Моя цель – не только отстранить мошенников от власти в Нацбанке, но и привлечь их к уголовной ответственности за наглую коррупцию во время войны с Россией", – заявил депутат.

Как поясняет старший партнер Ильяшев и Партнеры Роман Марченко, определение суда означает, что Рожкова будет лишена права подписи и не сможет исполнять любые свои служебные обязанности, в частности, принимать участие в заседаниях правления Нацбанка. Но это произойдет лишь после того, как документ будет надлежащим образом ей вручен.

"С момента вынесения определения (26 декабря 2017 года – ред.) все действия Рожковой на ее должности являются незаконными", – в то же время говорит старший партнер юридической компании Кравец и партнеры Ростислав Кравец.

Тем временем в самом Нацбанке на запрос НВ Бизнес сообщили, что пока не получали от суда каких-либо документов, в связи с чем у регулятора "нет никаких оснований для принятия каких-либо ответных мер". И что на сегодняшний день Рожкова присутствует на своем рабочем месте.

В НБУ заявили, что решение "создает опасный прецедент по блокированию работы органов государственной власти". Однако, по мнению Кравца, тот факт, что определение опубликовано в конце марта, – то есть только через три месяца после его принятия, – связано с тем, что Рожкова ранее "фактически выполняла роль главы НБУ". Теперь же, после официального назначения Якова Смолия, ее отстранение не нанесет значительного ущерба деятельности НБУ, считает он.

По мнению юристов, это достаточно "смелое" определение, так как вынесено судьей еще до решения спора по существу. "Суд позволяет себе жесткие достаточно формулировки. Рожкова еще не признана виновной, но судья уже делает выводы, что она достойна того, чтобы не исполнять свои обязанности", – говорит Марченко.

Рожкова в НБУ курирует вопросы банковского надзора. До назначения в правление регулятора она работала в Платинум Банке. В этом же банке работал и ее сын, в том числе в то время, как Рожкова уже была заместителем главы Нацбанка.

Собственно, в сотрудничестве Рожковой со своим сыном Луценко усматривает конфликт интересов и прямое нарушение норм закона о Национальном банке.

Народный депутат в своем иске приводит "ссылки на аудио доказательства и их распечатки, то есть … на имеющиеся и конкретные доказательства, достоверность которых в настоящее время не опровергнута". Речь идет об обнародованных еще в 2016 году неофициальных аудиозаписях телефонных разговоров якобы Рожковой с представителями коммерческих банков.

Судья признал эту информацию достаточным обоснованием для отстранения Рожковой. Но именно к этой формулировке и возникают большие вопросы, говорит старший партнер юрфирмы Ильяшев и Партнеры. Поскольку экспертиза достоверности этих записей не проводилась и их подлинность не была установлена судом, как и не было приговора суда о виновности Рожковой.

"Это пока только предположения, что Рожкова могла что-то нарушить. Если людей начнут отстранять от работы за аудиозаписи, то может возникнуть правовая вакханалия", – говорит он, отмечая, у Нацбанка есть все шансы отменить решение в апелляционном порядке.

В то же время Кравец считает такое определение "полностью обоснованным", отмечая резонансность дела и то, что иск подан народным депутатом. Если НБУ или Рожкова будут игнорировать это определение, они могут попасть под уголовную ответственность.

По мнению Виталия Шапрана, члена исполнительного комитета Украинского сообщества финансовых аналитиков, за отстранением Рожковой могут стоять конкретные политические силы. По его словам, по мере приближения выборов, Нацбанк все чаще становится объектом нападок.

"Подача иска совпала с пиком проверок банков на нарушение условий финмониторинга в конце прошлого года. Возможно, НБУ как раз "зацепил" того, кто мог бы финансировать Батькивщину (Игорь Луценко представляет в Верховной Раде именно эту партию – ред.)", – говорит эксперт. Шапран добавляет, что отстранение Рожковой также может быть выгодно и тем, кто был близок к банкам, которые были выведены с рынка, в том числе, за отмывание денег.