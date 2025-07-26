«Россия может недосчитаться триллиона». Банк РФ ухудшил прогноз относительно цены на нефть

Центральный банк России снизил цену на нефть для налогообложения на 2025−2026 годы до $55 за баррель с $60 в предыдущем, апрельском прогнозе.

Такие данные указаны в обновленном среднесрочном прогнозе, опубликованном 25 июля, сообщает Лига. На 2027 год прогноз остался без изменений — $60 за баррель. Такой же уровень цены российской нефти банк ожидает в 2028 году.

С февраля Центробанк РФ изменил подход и теперь прогнозирует непосредственную цену Urals, отказавшись от использования котировок Brent (эталонная марка нефти, добытая в Северном море).

В апреле российское Минэкономразвития также начало составлять прогноз, опираясь на цену Urals.

Оценка министерства отличается от ЦБ. По прогнозу Минэкономразвития, среднегодовая цена нефти марки Urals составит в 2025 году $56 за баррель, в 2026 году — $61, в 2027 году — $63, в 2028 году — $65.

Укрепление рубля вместе с обвалом нефтяных цен заставило российское правительство изменить бюджет, сократив нефтегазовые доходы на 2,6 трлн рублей — до 8,3 трлн (в 2024 году этот показатель составлял 11,13 трлн рублей) и увеличив дефицит более чем втрое — до 3,8 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

Если рубль останется таким же крепким до конца года, то Россия может недосчитаться еще примерно триллиона, а дефицит бюджета — приблизиться к 5 трлн рублей.

В июне 2025 года доходы России от продажи нефти и газа впервые с января 2023 года опустились ниже 500 млрд рублей в месяц.

В июле средняя цена российской нефти, рассчитанная в рублях, осталась ниже заложенного в бюджет на 2025 год целевого показателя.

Ранее сообщалось, что цены на нефть снизились 4 июля, после того, как Иран подтвердил свою приверженность принципам нераспространения ядерного оружия, а также на фоне ожиданий, что основные производители согласятся увеличить свою добычу в ближайшие дни.