Тарифная война США. Ставка на переговоры с Трампом изменила цены на нефть

Цены на нефть выросли в четверг, 24 июля, подкрепленные оптимизмом относительно торговых переговоров США, которые ослабят давление на мировую экономику, и более резким, чем ожидалось, сокращением запасов сырой нефти в Штатах.

Об этом сообщило Reuters. Фьючерсы на сырую нефть марки Brent выросли на 21 цент, или 0,3%, до 68,72 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подорожали на 22 цента, или 0,3%, до 65,47 доллара за баррель.

Оба контрольные показатели почти не изменились в среду, поскольку рынки следили за развитием торговых переговоров между США и Европейским Союзом после заключения президентом Дональдом Трампом тарифного соглашения с Японией. Соглашение снижает пошлины на импорт автомобилей и освобождает Токио от новых пошлин в обмен на пакет инвестиций и займов, направленных на США, на сумму 550 миллиардов долларов.

«Покупки были обусловлены оптимизмом, что прогресс в тарифных переговорах с США поможет избежать худшего сценария», — сказал Хироюки Кикукава, главный стратег Nissan Securities Investment, подразделения Nissan Securities.

«Однако неопределенность в отношении торговых переговоров между США и Китаем, а также мирных переговоров между Украиной и Россией ограничивает дальнейший рост», — добавил он, прогнозируя, что цена на WTI, вероятно, будет оставаться в диапазоне от 60 до 70 долларов.

Двое европейских дипломатов заявили в среду, что ЕС и США движутся к торговому соглашению, которое может включать 15% базовый тариф США на товары ЕС и возможные исключения, что потенциально проложит путь к еще одной крупной торговой сделки после соглашения с Японией.

Что касается предложения, данные Управления энергетической информации США показали, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,2 миллиона баррелей до 419 миллионов баррелей, что превысило ожидания аналитиков по сокращению на 1,6 миллиона баррелей.

Ранее сообщалось, что цены на нефть снизились 4 июля, после того, как Иран подтвердил свою приверженность принципам нераспространения ядерного оружия, а также на фоне ожиданий, что основные производители согласятся увеличить свою добычу в ближайшие дни.