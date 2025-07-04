На фоне новых военных угроз. Ядерное заявление Ирана изменило цены на нефть

Цены на нефть снизились в пятницу, 4 июля, после того, как Иран подтвердил свою приверженность принципам нераспространения ядерного оружия, а также на фоне ожиданий, что основные производители согласятся увеличить свою добычу в ближайшие дни.

Об этом сообщает Reuters. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 22 цента, или 0,32%, до 68,58 доллара за баррель, тогда как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 12 центов, или 0,18%, до 66,88 доллара.

Американский новостной веб-сайт Axios сообщил, что США планируют встретиться с Ираном на следующей неделе для возобновления переговоров по ядерной программе, тогда как министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран остается приверженным Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Новость о том, что США готовятся возобновить ядерные переговоры с Ираном, и разъяснение Аракчи о том, что сотрудничество с атомным агентством ООН не было прекращено, значительно снижают угрозу новой вспышки военных действий», — сказала Вандана Хари, основательница компании по анализу рынка нефти Vanda Insights.

Комментарии Аракчи прозвучали через день после того, как Тегеран принял закон о приостановлении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии, органом ООН по надзору за ядерной энергией.

ОПЕК+, крупнейшая в мире группа производителей нефти, намерена объявить об увеличении добычи на 411 тыс. баррелей в сутки в августе, стремясь восстановить свою долю рынка.

Между тем, неопределенность относительно тарифной политики США возобновилась, поскольку приближается конец 90-дневной паузы в повышении ставок пошлин.

Ранее сообщалось, что цены на нефть выросли до пятимесячных максимумов после того, как США атаковали ядерные объекты Ирана в минувшие выходные.

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.

23 июня 2025 года стало известно о том, как именно удар США по ядерным объектам Ирана изменил стоимость нефти.