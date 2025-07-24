Отгрузка остановлена. Путин заблокировал экспорт нефти из Казахстана

Отгрузка казахстанской нефти , транспортируемой по Каспийскому трубопроводу к Черному морю для дальнейших поставок на рынки стран Запада, приостановлена.

Об этом сообщает агентство Reuters. По информации агентства, причиной стали введенные Россией новые правила безопасности для захода судов в черноморские порты. Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранным судам для доступа в порты страны понадобится разрешение ФСБ России.

В указе говорилось, что разрешение портовых властей на заход иностранных судов должно быть согласовано с ФСБ. Новые меры вступили в силу.

По расчетам издания, основанным на данных о нагрузке в регионе, отсутствие доступа иностранных судов в порт, которое также повлияло на экспорт российской нефти из порта Новороссийск, может составлять более 2% мировых поставок нефти. Это произошло через несколько дней после того, как ЕС ввел новые санкции против России и усложнил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума.

Большую часть своей нефти Казахстан экспортирует именно через Новороссийск — по маршруту Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По этому пути проходит более 80% всего казахстанского экспорта нефти. В проект вовлечены и крупные западные компании, в частности Chevron и ExxonMobil.

Для Казахстана это критически важно: страна не имеет собственного выхода к морю и вынуждена пользоваться российской инфраструктурой. Но уязвимы не только казахстанские интересы. Из-за возможных задержек и неопределенности страдают и международные корпорации, транспортирующие грузы через Россию.

Подобные риски только усиливают геополитическое напряжение. Страны, которые зависимы от российских портов, могут активизировать поиск альтернативных маршрутов — через Каспийское море, Азербайджан и Турцию.

Ранее сообщалось, что российский бизнес массово бежит из Казахстана.