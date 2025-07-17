На смену приходит Китай. Российский бизнес массово бежит из Казахстана

Количество компаний с российскими учредителями, работающих в Казахстане, во 2 квартале 2025 года сократилось на 728 до 17,6 тыс. Это самое большое снижение с начала 2019 года.

Об этом пишет казахстанское издание Курсив Медиа.

«Негативная динамика наблюдается уже пятый квартал подряд и только усиливается», — говорится в публикации. — «С апреля 2024 года российский бизнес в Казахстане сократился на 2,1 тыс. предприятий, постепенно возвращаясь к докризисным уровням — после всплеска в 2022 году, вызванного войной в Украине».

При этом спад коснулся всех сфер деятельности, но на торговлю и IT пришлось 55% общего снижения.

Однако Россия остается лидером среди стран по количеству действующих в Казахстане предприятий.

В то же время количество узбекистанских компаний в Казахстане за три месяца выросло на 527 до 5,4 тыс. предприятий. Рост обеспечен в основном за счет сферы других услуг.

А количество китайских компаний увеличилось на 503 до 4,5 тыс. При этом 40% роста обеспечила сфера торговли.

В целом общее количество иностранных предприятий в Казахстане за квартал снизилось на 254 единицы до 44,7 тыс. компаний.

Как сообщалось, Казахстан отказался от услуг России в строительстве теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) мощностью 240 МВт в городе Кокшетау и начал самостоятельно реализовывать этот проект.

Также Казахстан может отказаться от услуг РФ в строительстве еще двух ТЭЦ в городах Семее и Усть-Каменогорске мощностью по 360 МВт.

Договоренность о строительстве ТЭЦ на территории Казахстана была заключена в ноябре 2023 года во время визита президента РФ Владимира Путина в страну.