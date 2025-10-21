«Диверсифицирует экспорт». Россия поставила первую партию нефти новому покупателю
Грузинский НПЗ Кулеви получил первый груз российской нефти (Фото: Reuters / File Photo)
Российская компания Русснефть в этом месяце поставила первый груз нефти на недавно построенный нефтеперерабатывающий завод Кулеви в Грузии.
Об этом пишет Reuters.
По данным LSEG и трейдеров, 6 октября танкер Kayseri доставил 105 340 тонн нефти марки Siberian Light из российского черноморского порта Новороссийск в нефтяной терминал Кулеви.
Русснефть не ответила на запрос о комментарии агентства.
Россия стремится диверсифицировать свой экспорт, одновременно преодолевая трудности, связанные с западными санкциями в отношении Украины, пишет Reuters.
Со своим первым нефтеперерабатывающим заводом Грузия стремится уменьшить зависимость от импорта топлива из России, Турции, Азербайджана, Румынии и Казахстана.
Этот НПЗ начал работу в этом месяце, с начальной мощностью переработки около 1,2 миллиона тонн нефти в год, или около 24 000 баррелей в день.
При этом завод постепенно увеличит свою годовую мощность до 4 миллионов тонн в 2028 году, стремясь поставлять топливо как на экспорт, так и на внутренний рынок.
Как сообщалось, некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся сократить импорт российской нефти, ожидая постепенного уменьшения объемов, поскольку США давят на Нью-Дели, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть, чтобы помочь закончить войну в Украине.
15 октября Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупку российской нефти. Американский президент назвал это важным шагом и призвал Китай сделать то же самое.
При этом в Индии не подтвердили заявление Трампа о прекращении страной импорта российской нефти и газа. В Министерстве иностранных дел Индии утверждают, что импорт нефти и газа — это «защита интересов индийского потребителя».
27 августа вступили в силу 50-процентные пошлины США на товары из Индии, что является самым высоким тарифом в Азии, введенным Дональдом Трампом для Индии, в частности за закупку российской нефти.