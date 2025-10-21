«Диверсифицирует экспорт». Россия поставила первую партию нефти новому покупателю

Российская компания Русснефть в этом месяце поставила первый груз нефти на недавно построенный нефтеперерабатывающий завод Кулеви в Грузии.

Об этом пишет Reuters.

По данным LSEG и трейдеров, 6 октября танкер Kayseri доставил 105 340 тонн нефти марки Siberian Light из российского черноморского порта Новороссийск в нефтяной терминал Кулеви.

Русснефть не ответила на запрос о комментарии агентства.

Россия стремится диверсифицировать свой экспорт, одновременно преодолевая трудности, связанные с западными санкциями в отношении Украины, пишет Reuters.

Со своим первым нефтеперерабатывающим заводом Грузия стремится уменьшить зависимость от импорта топлива из России, Турции, Азербайджана, Румынии и Казахстана.

Этот НПЗ начал работу в этом месяце, с начальной мощностью переработки около 1,2 миллиона тонн нефти в год, или около 24 000 баррелей в день.

При этом завод постепенно увеличит свою годовую мощность до 4 миллионов тонн в 2028 году, стремясь поставлять топливо как на экспорт, так и на внутренний рынок.

Как сообщалось, некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся сократить импорт российской нефти, ожидая постепенного уменьшения объемов, поскольку США давят на Нью-Дели, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть, чтобы помочь закончить войну в Украине.

15 октября Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупку российской нефти. Американский президент назвал это важным шагом и призвал Китай сделать то же самое.

При этом в Индии не подтвердили заявление Трампа о прекращении страной импорта российской нефти и газа. В Министерстве иностранных дел Индии утверждают, что импорт нефти и газа — это «защита интересов индийского потребителя».

27 августа вступили в силу 50-процентные пошлины США на товары из Индии, что является самым высоким тарифом в Азии, введенным Дональдом Трампом для Индии, в частности за закупку российской нефти.