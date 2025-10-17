Замена поставок из России. Индия начала импортировать нефть из новой страны

Две индийские нефтеперерабатывающие компании приобрели 4 миллиона баррелей гайанской нефти у американской компании Exxon Mobil с поставкой в конце 2025 или в начале 2026 года, что является редким случаем импорта от южноамериканского производителя.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Indian Oil Corp, крупнейший по мощности нефтеперерабатывающий завод страны, приобрел 2 миллиона баррелей сырой нефти марки Golden Arrowhead (GAH), что является его первой закупкой этого сорта, которая поступит в конце декабря или в начале января.

Еще один нефтеперерабатывающий завод, Hindustan Petroleum Corp, приобрел нефть Liza и Unity Gold, при этом в течение того же периода планируется поставить 2 миллиона баррелей, сообщили источники.

«Индия диверсифицирует свои поставки сырой нефти, испытывая новые сорта из Южной Америки, где добыча растет», — говорится в публикации, — «Добавление большего количества источников сырой нефти также помогло бы нефтеперерабатывающим заводам заменить часть импорта российской нефти. США давят на Нью-Дели, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть, чтобы помочь прекратить войну в Украине».

При этом Гайана наращивает экспорт, поскольку добыча нефти консорциумом во главе с Exxon выросла до 770 000 баррелей в день после запуска четвертого плавучего производственного объекта группы.

Экспорт сырой нефти из страны достиг рекордного максимума в 938 000 баррелей в сутки в октябре, свидетельствуют данные аналитической компании Kpler, с момента начала экспорта GAH самого нового сорта в июле.

Как сообщалось, некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся сократить импорт российской нефти, ожидая постепенного уменьшения объемов, поскольку США давят на Нью-Дели, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть, чтобы помочь закончить войну в Украине.

15 октября Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупку российской нефти. Американский президент назвал это важным шагом и призвал Китай сделать то же самое.

При этом в Индии не подтвердили заявление Трампа о прекращении страной импорта российской нефти и газа. В Министерстве иностранных дел Индии утверждают, что импорт нефти и газа — это «защита интересов индийского потребителя».

С апреля по сентябрь, за первые шесть месяцев этого финансового года, Индия импортировала 1,75 миллиона баррелей российской сырой нефти в день, при этом ее доля сократилась до примерно 36% от общего импорта нефти Индией с 40% за аналогичный период прошлого года.

Импорт сырой нефти из США в Индию вырос на 6,8% в годовом исчислении до примерно 213 000 баррелей в сутки, что составляет 4,3% импорта. Данные также свидетельствуют, что доля ближневосточной нефти за шесть месяцев до сентября 2025 года выросла с 42% до 45%.