Некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся сократить импорт российской нефти, ожидая постепенного уменьшения объемов, поскольку США давят на Нью-Дели, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть, чтобы помочь закончить войну в Украине.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп в среду, 15 октября, заявил, что премьер-министр Нарендра Моди заверил, что Индия прекратит покупать нефть из России, основного поставщика импортируемой нефти в Индию.

При этом Индия заявила в четверг, 16 октября, что двумя главными целями страны являются обеспечение стабильных цен на энергоносители и безопасность поставок.

«Нашим постоянным приоритетом было защищать интересы индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации. Наша импортная политика полностью руководствуется этой целью», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

В заявлении не говорилось о комментарии Трампа относительно покупки Индией российской нефти.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы заявили, что правительство официально не уведомляло их о прекращении закупок российской нефти, сообщили источники Reuters.

Источники заявили, что будет трудно немедленно прекратить покупать российскую нефть, поскольку внезапный переход к покупке другой сырой нефти приведет к росту мировых цен на нефть и будет угрожать разгаром инфляции.

Согласно правительственным данным, с апреля по сентябрь, за первые шесть месяцев этого финансового года, Индия импортировала 1,75 миллиона баррелей российской сырой нефти в день, при этом ее доля сократилась до примерно 36% от общего импорта нефти Индией с 40% за аналогичный период прошлого года.

Импорт сырой нефти из США в Индию вырос на 6,8% в годовом исчислении до примерно 213 000 баррелей в сутки, что составляет 4,3% импорта.

Данные также свидетельствуют, что доля ближневосточной нефти за шесть месяцев до сентября 2025 года выросла с 42% до 45%.

Индия и Китай являются двумя основными покупателями российского экспорта морской сырой нефти, пользуясь сниженными ценами, которые Россия была вынуждена принять после того, как европейские покупатели отказались от закупок, а США и Европейский Союз ввели санкции против Москвы за вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Как сообщалось, цены на нефть выросли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупку российской нефти.

15 октября Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупку российской нефти. Американский президент назвал это важным шагом и призвал Китай сделать то же самое.

27 августа вступили в силу 50-процентные пошлины США на товары из Индии, что является самым высоким тарифом в Азии, введенным Дональдом Трампом для Индии, в частности за закупку российской нефти.

19 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Индия получает прибыль от резкого увеличения закупок российской нефти во время войны в Украине, и Вашингтон считает такую ситуацию неприемлемой.