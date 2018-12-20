Прокуратура проводит обыски в Укргаздобыче
Утром 20 декабря представители органов прокуратуры начали обыски в офисе АО Укргаздобыча.
Как сообщается на сайте компании, перед этим, вечером 19 декабря, обыски прошли у нескольких руководителей производственных направлений, "что в дальнейшем привело к обыскам в офисе компании".
В Укргаздобыче отметили, что сотрудничают с представителями правоохранительных органов и предоставляют всю необходимую документацию.
"В случае выяснения вины сотрудников, к ним будут применены соответствующие меры", - добавили в компании, отметив, что коррупция и двойные стандарты "неприемлемы в любом виде".
Что именно стало причиной обысков, в Укргаздобыче не сообщили.
Напомним, 28 ноября правоохранители проводили обыски в газопромышленном управлении Львовгаздобыча, управлении строительно-монтажных работ Укргазспецстроймонтаж и в управлении по переработке газа и газового конденсата.
Обыски проводили по ходатайствам следователей главных управлений национальной полиции Полтавской, Харьковской и Львовской областей, которые поддержали в судах этих областных центров.
В конце апреля 2017 года компания Укргаздобыча сообщала, что в офисе компании проводит обыски СБУ.
В июле 2017 года СБУ и Генпрокуратура снова проводили обыски в Укргаздобыче с изъятием документов по договорам ГРП, которые проводились румынской компанией Tacrom и белорусской Белоруснефть течение 2016-2017 годов.
В января 2018 года правоохранители снова пришли с обысками в офис компании.
Укргаздобыча, 100% акций которой принадлежит НАК Нафтогаз Украины, является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.