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Прокуратура проводит обыски в Укргаздобыче

Сегодня, 14:00
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Укргаздобыча не называет причину обысков

Фото: Укргаздобыча via Facebook

Утром 20 декабря представители органов прокуратуры начали обыски в офисе АО Укргаздобыча.

Как сообщается на сайте компании, перед этим, вечером 19 декабря, обыски прошли у нескольких руководителей производственных направлений, "что в дальнейшем привело к обыскам в офисе компании".

В Укргаздобыче отметили, что сотрудничают с представителями правоохранительных органов и предоставляют всю необходимую документацию.

"В случае выяснения вины сотрудников, к ним будут применены соответствующие меры", - добавили в компании, отметив, что коррупция и двойные стандарты "неприемлемы в любом виде".

Что именно стало причиной обысков, в Укргаздобыче не сообщили.

Напомним, 28 ноября правоохранители проводили обыски в газопромышленном управлении Львовгаздобыча, управлении строительно-монтажных работ Укргазспецстроймонтаж и в управлении по переработке газа и газового конденсата.

Обыски проводили по ходатайствам следователей главных управлений национальной полиции Полтавской, Харьковской и Львовской областей, которые поддержали в судах этих областных центров.

В конце апреля 2017 года компания Укргаздобыча сообщала, что в офисе компании проводит обыски СБУ.

В июле 2017 года СБУ и Генпрокуратура снова проводили обыски в Укргаздобыче с изъятием документов по договорам ГРП, которые проводились румынской компанией Tacrom и белорусской Белоруснефть течение 2016-2017 годов.

В января 2018 года правоохранители снова пришли с обысками в офис компании.

Укргаздобыча, 100% акций которой принадлежит НАК Нафтогаз Украины, является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Теги:   Обыски Укргаздобыча

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