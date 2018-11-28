Правоохранители пришли с обысками в филиалы крупнейшего газодобытчика Украины

Правоохранители провели обыски в филиалах Укргаздобычи - газопромышленном управлении Львовгаздобыча, управлении строительно-монтажных работ Укргазспецстроймонтаж и в управлении по переработке газа и газового конденсата.
Об этом сообщили в пресс-службе государственной компании.
В частности, обыски проводили по ходатайствам следователей Главных управлений национальной полиции Полтавской, Харьковской и Львовской областей, которые приняты в судах этих областных центров.
Правоохранители изъяли ряд документов компании, в которых говорится о сотрудничестве филиалов Укргаздобычи с контрагентами по закупке работ, товаров и услуг, а также техническую документацию.
Несмотря на обыски, филиалы Укргаздобычи и компания в частности работают в обычном режиме. Кроме того, они сотрудничают с представителями правоохранительных органов.
Отметим, что это не первые обыски компании. Еще в 2017 году Служба безопасности и Генпрокуратура проводили ряд обысков компании.
Так, в конце апреля компания Укргаздобыча сообщала, что в офисе компании проводит обыски СБУ.
В июле СБУ и Генпрокуратура снова проводили обыски в Укргаздобыче с изъятием документов по договорам ГРП, проводимых румынской компанией Tacrom и белорусской Белоруснефть течение 2016-2017 годов.
В январе этого года правоохранители снова пришли с обысками в офис компании.
Укргаздобыча, 100% акций которой принадлежит НАК Нафтогаз Украины, является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.
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