Приватбанк запустил Apple Pay в Украине

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Клиенты банка сообщают об обновилении приложения Приват24
Фото: 24tv.ua

Клиенты банка сообщают об обновилении приложения Приват24

Приватбанк совместно с компанией Apple первым запустил в Украине технологии Apple Pay. 

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Клиенты банка в соцсетях пишут, что у них обновилось приложение Приват24 где появилась возможность добавить карту в Apple Pay.

 

Напомним, что в ноябре 2017 года Приватбанк был первым в Украине, кто запустил Google Pay для смартфонов с ОС Android. За ним последовал Ощадбанк и другие банки.

Ранее сообщалось, что в начале мая глава Apple Тим Кук анонсировал запуск Apple Pay в Украине. Это произойдет в течение ближайших нескольких месяцев. Кроме Украины, система начнет работу также в Норвегии и Польше.

16 апреля 2018 года, два крупнейших в Украине государственных финучреждения – Приватбанк и Ощадбанк - сообщали, что готовят запуск в Украине технологии Apple Pay.

Сервис Apple Pay был представлен в 2014 году в США. Он позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона Apple, к которому привязана банковская карта. Для этого достаточно поднести iPhone к терминалу, предварительно авторизовавшись в службе любым из удобных способов (Touch ID, Face ID или пароль).

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